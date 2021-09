Cancela el SAT Cuentas de Más de Mil Notarios Públicos en Territorio Nacional

* POR DIVERSAS IRREGULARIDADES EN SU DOCUMENTACIÓN.

Tapachula, Chiapas; 23 de Septiembre del 2021.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló las cuentas de mil 22 fedatarios públicos en las últimas horas, incluidos Notarios Públicos y Corredores, por no presentar su aviso de renovación o incumplir con la documentación necesaria.

Estos estaban inscritos en el «Esquema de inscripción en el RFC a través del fedatario público por medios remotos», en la plataforma de esa dependencia federal.

Dentro de esos poco más de mil, aparecen funcionarios de primer nivel, como la hasta hace algunos días Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hoy Senadora de la República.

Derivado de eso, las tres Coordinaciones de Colegios de Notarios en Chiapas y el Consejo Estatal en ese ramo, se pronunciaron en la tarde de este jueves para aclarar los hechos, luego de que se creía que les habían retirado la Notaría.

Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, presidente del Colegio de Notarios de la Costa, dijo en entrevista para EL ORBE que en Chiapas no se cancelaron las patentes, sino que solo no renovaron el aviso ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero siguen en funciones y no tienen ningún problema con las autoridades hacendarias.

No existe ninguna “lista negra” y «lo único que pasó es que los 34 Notarios no renovaron su permiso para dar de alta a las empresas que constituyen en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)», pero todos los trámites que han hecho los fedatarios son válidos y legales»

En total fueron mil 425 Notarios que no renovaron el permiso al inscribir por medios remotos, ya que se volvió complicado y la modernización de la plataforma tardó tanto y no se hizo porque el tema es gratuito.

Pidió que las personas no deban tener pánico y pueden seguir con sus trámites de manera normal.

Aclaró que, en relación a la lista publicada por el SAT que habla de la cancelación de mil 425 fedatarios públicos a nivel nacional, sólo se refiere a los que estaban adheridos al Esquema de inscripción al RFC por medios remotos.

En este sentido, dio a conocer la postura del Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas, integrado por los tres Colegios Regionales, Selva, Costa y Centro.

Explicó que este esquema nació hace más de una década, a raíz de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó el auxilio al notariado mexicano para que, por medios remotos, los Notarios pudieran inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), a las empresas o personas morales que se constituyeran ante ellos.

En un principio fue sencilla esa inscripción, según dijo, por lo que muchos clientes preferían el servicio del Notario para inscribir a sus empresas, porque les facilitaba el trámite y les evitaba perder tiempo al acudir personalmente ante las propias oficinas del SAT.

Sin embargo, la actualización de la plataforma tecnológica del SAT volvió muy complicado el uso de esa herramienta y, por ese motivo, varios Notarios paulatinamente se fueron dando de baja de ese sistema, o muchos de ellos no presentaron su aviso de renovación de vigencia del esquema de inscripción aludido.

Esos fedatarios únicamente dejarán de coadyuvar con el Sistema de Administración Tributaria, “y lo que ellos hacían bajo ese esquema remoto, lo seguirá haciendo de manera directa el SAT, tal y como lo venía haciendo de manera paralela los fedatarios”, indicó.

Los Notarios podrán seguir constituyendo sociedades mercantiles o empresas, aclaró, sólo que ahora los representantes de esos entes tendrán que acudir directamente ante las oficinas del SAT a darles de alta ante el RFC, con las consecuentes pérdidas de tiempo y accesibilidad que eso traerá consigo.

Y puntualizó que esas Notarías seguirán funcionando normalmente y ofreciendo los demás servicios al público en general, para los que están facultadas. Las escrituras y demás documentos o actos pasados ante su fe, seguirán teniendo plena validez oficial. EL ORBE / Nelson Bautista