Dictan Prisión Preventiva en el Reclusorio Norte a Emilio Lozoya

* Por Orden de un Juez Federal “lo Entamban”

Ciudad de México.– El exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, permanecerá en prisión tras la decisión de un juez federal que le dictó prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal en su contra y se materializa el criterio de oportunidad que su defensa construye con la Fiscalía General de la República (FGR).

La resolución del juez de control, José Artemio Zúñiga Mendoza, señala que, ante el avance del proceso penal y una elevada necesidad de cautela, aunado a la red familiar de Lozoya en México y en el extranjero, así como a su acreditada capacidad financiera, decidió modificar las medidas cautelares.

Agregó que aún cuando contaba con el beneficio de la libertad condicional, dicha medida cautelar no se podía considerar como un derecho adquirido, por lo que atendiendo a nuevos elementos de prueba como una cuenta bancaria en la que se depositaron 2 millones de euros, accedía a la solicitud de la Fiscalía de dictar la prisión preventiva justificada.

Incluso, advirtió que desde la primera audiencia existían condiciones para dictar la medida de prisión justificada en contra de Emilio Lozoya y que no se había ordenado dicha medida cautelar solamente porque la Fiscalía no lo había solicitado, a pesar de que siempre habían existido dichas condiciones. APRO