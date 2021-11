Chiapas Pierde Parte de su Territorio; SCJN Resuelve a Favor de Oaxaca en el Conflicto de “Los Chimalapas”

* EL MUNICIPIO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ DESPARECE, AL YA NO CONTAR CON EXISTENCIA JURÍDICA.

Tapachula, Chiapas; 16 de noviembre del 2021.- Lo que se temía, se ha consumado. Chiapas perdió en la noche de este martes gran parte de su territorio, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor del estado de Oaxaca respecto al tema de la región Chimalapa.

En espera de conocer al detalle esa resolución para saber los alcances que conlleva, por lo pronto Chiapas ha perdido el municipio de Belisario Domínguez, aunque ya varios grupos armados señalan que defenderán ese territorio rico en bosques y selvas.

Desde hace un par de sexenios atrás se esperaba que las autoridades en la entidad, como lo hizo oportunamente Oaxaca, se armara de valor para defender a los chiapanecos, pero no se hizo.

En la resolución aprobada por mayoría de votos en una sesión ordinaria, el Pleno de la Corte determinó que existió una indebida configuración de ese municipio por parte de Chiapas, por lo que estableció una nueva frontera a favor de Oaxaca.

Como se recordará, el municipio Belisario Domínguez nació por el decreto 008, publicado el 23 de noviembre de 2011, y ante ello, Oaxaca presentó su controversia 121/2012 y le dio seguimiento oportunamente, cosa que Chiapas no lo hizo correctamente.

Luego de una semana completa de análisis y discusiones, los magistrados llegaron a esa resolución «en un acto de justicia que da la razón histórica, jurídica y ecológica» a Oaxaca.

Por lo pronto, se sabe que ahora los límites de Chiapas en esa parte del Estado podrían ser en el municipio de Tonalá, entre los cerros El Chilillo, la Jineta y Los Martínez.

Quedó establecido también que se tendrán que hacer adecuaciones por parte de ambas entidades en sus constituciones y normas correspondientes.

El asunto ha sido resuelto pero no ha concluido. En los próximos días la Suprema Corte retomará el análisis para determinar los efectos y alcances de su sentencia. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello