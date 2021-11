Protestan Haitianos Afuera de las Oficinas de la ACNUR

* Exigen que los Atiendan y no los Discriminen.

Tapachula, Chiapas; 16 de noviembre del 2021.- Un grupo de migrantes haitianos protestó este martes a las afueras de las oficinas del Alto Comisionado Nacional para los Refugiados (ACNUR), en la localidad, debido a que no les brindan la ayuda económica en este organismo internacional.

Los extranjeros estaban protagonizando un escándalo y empujones, y por lo mismo tuvo que llegar la Guardia Nacional (GN) para evitar que surgiera un incidente mayor.

Los haitianos denunciaron que el Acnur únicamente brinda recursos a los originarios de Cuba, Venezuela, Hondureños y para otros centroamericanos, pero a ellos los han excluido y marginado.

Esta protesta movilizó a las unidades de diversas corporaciones policíacas, quienes se mantuvieron en las inmediaciones de la Acnur y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), al sur de la ciudad.

Los agraviados dijeron que, debido a la lentitud de las autoridades, muchos de ellos tienen que quedarse a dormir en la parte de afuera de esas oficinas para poder tomar un turno y tratar de acceder a una cita, que para algunos se las están dando para el próximo año.

“Acnur nos dice que este apoyo no es para todos y no explican el porqué. Pero cuando llegaron los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños ellos sí y a nosotros no nos quieren dar”, informaron al dejar entrever que existe discriminación y rechazó por parte de esas autoridades.

Otro de los haitianos, sostuvo que lo que necesitan es que se les atiendan y no se les de largas a sus trámites, y nada más.

En esas oficinas todos los días se registran aglomeraciones de personas en busca de atención. Sin embargo, los antillanos declararon que no se les beneficia a todos como dice el discurso oficial, a pesar de que tienen necesidad para poder permanecer en esta ciudad varados en espera de sus trámites.