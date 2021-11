Continúa Arribo de Vacunas Contra el COVID-19, Para Proteger al Pueblo de Chiapas: REC

* Suman 24 Días sin Defunciones por la Enfermedad.

Luego de informar que, gracias al respaldo de la Federación, siguen arribando vacunas contra el COVID-19 a la entidad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas insistió en la importancia de proteger la salud y la vida, tanto propia como de los seres queridos, a través de la vacunación.

En la Mesa de Seguridad, donde se dio a conocer que el lunes arribaron más de 154 mil vacunas, el mandatario pidió a las chiapanecas y chiapanecos acudir a los centros de vacunación o recibir a las brigadas que recorren las casas y los negocios, para aplicarse este biológico.

“Hay países que no tienen acceso a esta vacuna, afortunadamente en Chiapas tenemos suficientes, así que aprovechemos a aplicarnos este medicamento. No bajemos la guardia, porque esta enfermedad es muy grave y con la vacuna tenemos cómo contrarrestarla, evitarla, prevenirla, así que vamos a vacunarnos y cuidemos lo más valioso que tenemos, que es nuestra existencia», apuntó.

De esta forma, el mandatario enfatizó la importancia de continuar con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, especialmente el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas, evitar lugares con aglomeraciones de personas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales.

Finalmente, Escandón Cadenas reconoció el trabajo profesional y humano que realizan diariamente las trabajadoras y los trabajadores de la salud junto a las autoridades federales, estatales y municipales, para salvaguardar la integridad del pueblo chiapaneco ante la pandemia. Boletín Oficial