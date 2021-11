Extranjeros Protestan en el Estadio Olímpico y Bloquean la Carretera al Puerto

Aquí en Tapachula.

* Exigen Rápida Atención del INM.

Tapachula, Chiapas; 23 de noviembre del 2021.- Miles de migrantes de diversas nacionalidades que desde hace casi tres años buscan atención del Instituto Nacional de Migración (INM), protestaron en la mañana de este martes en las inmediaciones al Estadio Olímpico y bloquearon la carretera que conduce a Puerto Chiapas.

Además agredieron físicamente a conductores particulares y del transporte público que trataron de regresar en su camino para no quedar atrapados en ese bloqueo.

Los indocumentados, de unas 14 nacionalidades, colocaron piedras sobre la cuarta sur, luego de que las autoridades federales, no les cumplieran con los supuestos traslados a los estados de la República ni tampoco con la entrega de sus documentos.

La molestia que los funcionarios del gobierno federal no se presentaron para atenderlos en las instalaciones del Estadio, tal 76y como los habían convocado para seguir con sus trámites y regularización migratoria- Les volvieron a mentir pues.

Por ello se arremolinaron desde el lunes pasado en la parte exterior de ese recinto deportivo para realizar su tramite con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM), pero por enésima vez no fueron atendidos.

La desesperación provocó que bloquearán la carretera que conduce a también a los municipios de la frontera sur y a Centroamérica donde se mantenía el bloqueo carretero hasta a noche y ha provocado un gran caos vial.

Los extranjeros se manifestaron cerrando las calles con piedras y palos, ya que su exigencia principal es que el personal del gobierno federal los atienda con sus trámites como les han prometido en este sexenio.

La nula atención de las autoridades provoco la irritación de los haitianos que podrían salir caminando en caravana en los próximos días, ya que las autoridades no los han atendidos o no han tenido dialogo para ser trasladados a los 10 estados de la República Mexicana.

Un representante de Haití llegó a tratar de dialogar con sus compañeros, pero no logro nada, ya que su intención es que Migración les resuelva el tema de sus trámites.

Uno de los haitianos, declaró al periódico el ORBE que bloquearon porque requieren trabajar y sostener a sus familias, pero llevan meses varados y los tienen a puras mentiras.

Darío Fernández, de Honduras, explicó que lo que está ocurriendo es que existe mucho desorden y no se tiene una organización para atenderlos y que les brinden la atención.

“El lunes se canceló porque hubo un conflicto y los de Migración dejaron de atender y a la fecha no se tiene ninguna respuesta para seguir”, comentó.

Así también que como extranjero pidió al gobierno de México dejarlos avanzar y dejar Tapachula, ya que no quieren permanecer en esta zona del país.

En dado caso de no ser atendidos por las autoridades de Migración, advirtieron que podrían salir en caravana en los próximos días, ya que ha sido la única forma en que las autoridades puedan entregar las tarjetas a la población migrante. EL ORBE / M. Blanco