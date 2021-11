INM Entrega Visas a Caravana Migrante, Para Reubicarlos en Diez Estados del País

Tapachula, Chiapas; 23 de noviembre del 2021.- Tal y como lo repitió, una y otra vez, el rotativo EL ORBE en los últimos dos años, el Instituto Nacional de Migración (INM) tuvo que reconocer en la tarde de este martes el delito internacional que se estaba cometiendo al impedir durante muchos meses que los éxodos de extranjeros permanecieran varados en Tapachula, como si estuvieran presos.

Y es que la caravana de miles de migrantes de infinidad de nacionalidades que partió de la Perla del Soconusco el jueves de la semana pasada y había avanzado caminando hasta la cabecera municipal de Mapastepec, a unos 110 kilómetros de Tapachula, recibió una oferta del gobierno federal a la que no pudieron resistirse.

Se les ofertó que recibirían una Tarjeta de Visa por Razones Humanitarias (TVRH), con vigencia al menos de un año, con la que podrán transitar libremente en 10 estados de la República Mexicana y acceder a empleos formales, cambio de desistir su caminata rumbo a la Ciudad de México o a los Estados Unidos.

Una vez que aceptaron, llegaron hasta Mapastepec los primeros diez camiones de pasajeros en la que supuestamente los migrantes serían llevados a otras regiones del país para entregarles sus documentos.

Los extranjeros se enlistaron con el personal del INM privilegiando a los núcleos familiares, personas con alguna vulnerabilidad y quienes hayan tenido su proceso ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Héctor Martínez Castuera, director general de las oficinas de representación de esa dependencia, aseguró a EL ORBE que han tenido “siempre” la disposición de atender a todos los migrantes que de forma irregular pisan el país orillado por cuestiones de violencia miseria, pobreza y desastres naturales

Asimismo, que «ahora que están en nuestro país pretendemos que tengan una estancia regular».

Se dijo que, al menos en teoría, serían trasladados a los estados de Puebla, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Colima, Jalisco y Guerrero. Mientras que en Guanajuato en ese estado se van a trasladar a León y San Miguel Allende. La entidad de Tabasco no apareció en la lista de los destinos como querían algunos migrantes para poder trabajar en el Tren Maya.

En un primer grupo de 430 personas se les hizo un registro privilegiando a núcleos familiares solo mujeres, niños y personas en estado de vulnerabilidad y las personas resueltas por el proceso de Comar.

Cada autobús que sea completado saldrá y serán recibidos en las oficinas administrativas en coordinación oficinas estatales, federales y del Servicio Nacional de Empleo (SNE) de cada uno de los estados, y una vez que les entreguen sus tarjetas tendrán una forma de empleo al lugar donde están llegando.

Luis García Villagrán, portavoz de ese movimiento, aseveró que esta caravana no concluye es una pausa “Gracias a dios hubo un acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), favoreciendo a todos, porque esta crisis humanitaria está reflejada en todo mundo, pero sobre todo en el pueblo migrante”.

Abundó que “se logró el objetivo de salir caminando de la ciudad cárcel de Tapachula, a pesar de los obstáculos y las penurias que sufrieron los niños y mujeres hasta Mapastepec, donde concluyó tofo en paz”.

Dejó en claro que no les están haciendo un favor, sino simplemente se está cumpliendo con lo que establece la Ley de Migración.

Hasta el cierre de la edición, al concluir la noche del martes, la caravana de migrantes seguía enlistándose para poder subirse a los camiones y ser llevados a las 10 entidades del país en las próximas horas. EL ORBE / M. Blanco / Enviado Especial