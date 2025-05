Se Recrudecen las Protestas del Magisterio por Paro Nacional

Federación les Ofrece Plan de Cinco Puntos Para Atender sus Demandas

* CNTE Fijará Postura el Sábado Sobre Propuesta del Gobierno Federal

*MARCHAN EN LAS PRINCIPALES CALLES DE TAPACHULA, EXIGIENDO AL GOBIERNO FEDERAL LA ATENCIÓN A SUS DEMANDAS.

Tapachula 29 de mayo 2025.- El paro nacional magisterial se sigue recrudeciendo, y afectando a millones de estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria en el país. Ayer jueves 29 de mayo los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección 40 del SNTE, marcharon por las principales calles de Tapachula, y respaldaron a sus compañeros federalizados.

Encabezados por el Profesor, David Guzmán Salas Secretario de las bases organizadas de (BAMOS 40) marcharon partiendo (8:40 horas de la mañana) de la escuela primaria Joaquín Miguel Gutiérrez Canales. (Antes el Internado No. 11) Ubicado en la 4ta. Sur. Carretera a puerto madero.



David Guzmán Salas indicó que estás acciones de protesta son para respaldar a las demanda principal del magisterio federal de la sección VII del SNTE-CNTE «La Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007”.Mientras que la exigencia de la sección 40, es «la eliminación de la Reforma del ISSTECH 2020 que afecta la jubilación y pensiones”.También la falta de medicamentos en clínicas del ISSTECH y retraso en los pagos a maestros interinos.El contingente de 300 maestros culminó su marcha en la explanada del parque central Miguel Hidalgo en donde realizaron un mitin. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.Ofrece Federación a maestros plande 5 puntos; la CNTE lo lleva a consultaAl reinstalar la mesa de diálogo con el gobierno federal, la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que llevará a consulta de las bases magisteriales, en asambleas estatales, la propuesta de cinco puntos presentada por la autoridad, que contempla, entre otros aspectos, el congelamiento y la disminución progresiva de la edad de jubilación.Es decir, cada tres años se estaría reduciendo un año la edad para que se pueda jubilar un maestro. En 2028, lo podrán hacer con 57 años los hombres y 55 años las mujeres. Esta propuesta abarcaría hasta el año 2038, explicó la maestra Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca e integrante de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN).Además, la propuesta suscrita por los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; de Educación Pública, Mario Delgado, y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Martí Batres, incluye la creación de un colectivo interdisciplinario para el estudio de alternativas a los esquemas de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado.Otro de los puntos es la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), para continuar con la ruta del fortalecimiento de los derechos laborales y la función del magisterio como agente de transformación. También se propone la instalación de mesas tripartitas y la creación de un registro del régimen de jubilación.La mesa de negociación se duró por más de cinco horas en el Palacio de Cobián. Después, en conferencia de prensa, Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de Ciudad de México, enfatizó que en el documento presentado a la CNTE se incluye una declaración en la que el gobierno federal manifiesta su respeto por su organización y métodos de lucha. Siempre mantendremos el compromiso con la libre expresión y manifestación, sin ningún tipo de represión, es decir, apuntó el docente, traducido, no procede ninguna represión administrativa ni de otro tipo.Los dirigentes de la coordinadora subrayaron que en la mesa de diálogo dejamos muy claro que la CNTE es una organización con independencia política e ideológica, y que llevamos 45 años de lucha, por lo que no aceptamos que se nos compare con la derecha o la ultraderecha.También reiteraron que el magisterio movilizado desde el pasado 15 de mayo no salió a las calles para realizar un boicot el primero de junio. Nuestra demanda es muy concreta: abrogación de la Ley del Issste de 2007. No demandamos una semana más de vacaciones ni letras doradas en el Senado.Isael González Vázquez, secretario general de la sección 7 de Chiapas, insistió en que la CNTE ha demostrado tener voluntad política, por eso acudimos al llamado que nos hicieron desde la Secretaría de Gobernación, pero reiteramos ante los funcionarios federales que queremos una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y dejamos claro que la CNUN no ha aceptado nada. Todo va a consulta de nuestras bases, afirmó, tras confirmar que la mesa de diálogo con el gobierno federal sigue abierta. Los dirigentes informaron que durante esta madrugada sesionaría su Asamblea Nacional Representativa.Por la mañana, miles de profesores adheridos a la coordinadora bloquearon, por más de seis horas, puntos estratégicos en la Ciudad de México, desde el Auditorio Nacional hasta la Torre del Caballito, para acompañar la mesa de negociación.En el decimocuarto día de su huelga nacional, los trabajadores de la educación salieron en operación hormiga del plantón instalado en el Zócalo capitalino desde el 15 de mayo y arribaron, desde las 10 de la mañana, a distintos puntos como Circuito Interior, la Estela de Luz, el Ángel de la Independencia, las glorietas de Diana Cazadora, el Ahuehuete y de las Mujeres que Luchan.El flujo vial se vio interrumpido en los carriles centrales de Paseo de la Reforma y en las calles aledañas a cada punto, donde los bocinazos y los reclamos fueron constantes, y miles de personas tuvieron que desplazarse a pie.Cada uno de los contingentes llevó un carro de sonido con el que enunciaban sus demandas o daban avisos para organizarse. Como en otras ocasiones, los profesores estaban preparados para resistir jornadas de protesta de varias horas. Llevaron sillas plegables de tela, coloridos bancos armables, lonas para atarlas a árboles y postes y así protegerse del sol. Otros sacaron recipientes con fruta y comida para resistir la espera.Al concluir el mitin informativo, realizado poco después de las 5 de la tarde en la esquina de Bucareli y Paseo de la Reforma, cientos de profesores retornaron al plantón.