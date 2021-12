Migrantes Bloquean y Agreden a Conductores, Exigiendo Camiones al INM; Salen de Tapachula Otros 30 Autobuses con Extranjeros Rumbo a 16 Estados

* TUVO QUE INTERVENIR LA GUARDIA NACIONAL PARA TRANQUILIZAR A LOS RIJOSOS, SE ESPERA QUE SEAN DESALOJADOS EN LAS PRÓXIMAS HORAS.

*TRADUCCION EN INGLES

Tapachula, Chiapas; 15 de diciembre del 2021.- Un centenar de indocumentados centroamericanos bloquearon a la zona sur de Tapachula a unos 500 metros del Parque Ecológico, en donde se están emitiendo los oficios de salida para que los migrantes puedan viajar a 10 entidades del país.

Los bloqueos se registraron este miércoles, debido a que los extranjeros cerraron con piedras y palos al menos cinco accesos de un transitado boulevard de la zona sur de la localidad, para exigir al Instituto Nacional de Migración (INM), les otorgue autobuses para trasladarse a las entidades del país, además de visas, empleos, apoyos de gobierno, servicios médicos gratuitos, educación, entre otras cosas.

Para ello se formaron en vallas humanas para evitar que los automóviles pudieran circular e incluso algunos de los extranjeros llevaban piedras en sus manos para lanzárselos a los chóferes que se negaran a detenerse, lo que ocasionó pánico entre la población que transitaba en se lugar.

Según argumentaron, llevan cerca de 20 días a las afueras del Parque Ecológico en espera de que los atienda el gobierno federal y los lleve a diversos estados, aunque todos ellos y muchos miles más entraron de manera ilegal al país e incluso no sabe quiénes son, porque no presentan identificaciones.

Hasta el lugar del bloqueo, llegó el subdelegado federal zona sur del Instituto Nacional de Migración (INM), Hugo Salvador Cuéllar, quien les advirtió que lo que están haciendo es un delito en el país y puede convertirse en una situación adversa.

Explicó que ahora se está entregando oficios de salidas para que se trasladen de forma individual y con sus propios recursos, por lo que reiteró que no ya no habrá más autobuses.

Ante el funcionario federal, los migrantes acusaron que los agentes del INM les cobran hasta 200 dólares (unos cuatro mil pesos mexicanos) para dejarlos subir a los camiones.

El migrante Alexander «N», indicó que ahora las autoridades de Migración le dijeron que solo darán oficios de salida, sin embargo indicó que la mayoría no tiene recursos para pagar pasajes y por ello la protesta.

Al caer la noche, los indocumentados decidieron rechazar la propuesta del gobierno federal y regresaron a los bloqueos de las calles y adelantaron que mantendrán su postura hasta que les cumplan sus “derechos”.

Poco después arribaron elementos antimotines de la Guardia Nacional y, hasta el cierre de la edición, había un tenso clima que en cualquier momento pudiera concluir con el desalojo.

Salen de Tapachula Otros

30 Autobuses Con Migrantes

Tapachula, Chiapas; 15 de diciembre del 2021.- Unos mil 300 migrantes de los miles de haitianos que siguen varados a un costado de la carretera del libramiento sur de Tapachula, abordaron 30 autobuses la tarde-noche de este miércoles para ser trasladados a diversos destinos del país.

El gobierno federal les ha mandado desde hace más de dos semana infinidad de camiones a ese grupo para que dejen la ciudad, luego de que llevan meses esperando sean atendidos en su situación migratoria.

“Súbanse ordenados; hagan la fila uno a uno, por favor”, les dijo un agente federal a los haitianos desesperados que buscan pasar hacia los camiones

Y es que la llegada de los caribeños a la ciudad no se ha frenado. Solo al concluir este miércoles se observó que el éxodo en la localidad, en lugar de disminuir, sigue creciendo sin parar.

En los últimos días, las autoridades federales se organizaron y distribuyeron para atenderlos, pero los recursos materiales y humanos han sido insuficientes.

Este grupo de haitianos ha permanecido en espera de los autobuses a la orilla de la carretera, a pesar de todos los riesgos que pueden existir.

Incluso, han colocado un lazo para evitar que se salgan de la fila y puedan llegar de manera “pacífica” hasta la puerta de los camiones.

Ahí, en el libramiento sur de Tapachula, siguen formados miles de niños, mujeres y hombres en varias contingentes sobre el asfalto para esperar su turno.

Han tenido que llegar elementos de la Guardia Nacional, para poner orden y se puedan organizar el traslado, luego de los enfrentamientos entre ellos mismos. EL ORBE / M. Blanco