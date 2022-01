Bajas Temperaturas Afectan al Cultivo del Marañón en la Región Soconusco

* Disminuye 30 por Ciento la Producción.

Tapachula, Chiapas; 01 de enero del 2022.- Para los productores de marañón en la región Soconusco, es altamente preocupante la situación de las bajas temperatura, ya que afectan severamente a la floración de los árboles y reducen las cosechas, lo que se traduce en pérdidas de alrededor de un 30 por ciento.

Así lo manifestó, Abel Ruiz Méndez, representante de la empresa Nuez Arancita, quien dijo a EL ORBE que en esta época hay un cambio climático considerable por las noches que quema la flor de esa fruta, lo cual trae como consecuencia la baja en los rendimientos.

Indicó que el proceso del marañón genera miles de empleos y trae muchos beneficios a Chiapas, ya que en el rubro de comercialización, si no hay precios accesibles, se presta para almacenarlo y sacarlo cuando sea conveniente, aparte de que produce toneladas de oxígeno, que es lo que persigue el programa “Sembrando Vidas”.

Pero lamentó que muchos campesinos, al no haber incentivos para el campo, están optando por el programa Sembrando Vidas, cuidar unos arbolitos y obtener ingresos mensuales, pero sin darse cuenta que finalmente les será contraproducente porque están matando las áreas de producción por maderables que los obligan a tener.

Por eso, insistió en que el gobierno federal los debería de apoyar, tal vez con créditos, para seguir con las superficies productivas, sobre todo de las áreas que aportan los alimentos que consume México, porque ya llevan tres años de olvido.

En el caso del marañón, indicó que es un producto propio de regiones costeras que aprovecha las excelentes tierras que hay en la región, como ya quedó demostrado con el proyecto que realizaron en Campeche para competir con Chiapas, donde sembraron 800 hectáreas, pero apenas cosecharon 80 toneladas, por ser terrenos impropias.

Por otro lado, se refirió al tema del contrabando fronterizo del que dijo grandes cantidades de semillas se las llevan a Guatemala, donde los compradores no pagan ningún impuesto, “mientras que a los marañeros del Soconusco la Secretaría de Hacienda los aprieta y les quiere cobrar por todo, hasta por respirar” EL ORBE / Nelson Bautista.