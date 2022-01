Protestan Trabajadores del ISSSTE Tapachula en el Hospital “Roberto Nettel Flores” por Desabasto de Medicamentos e Insumos

* ADEMÁS QUE EL PERSONAL ES POCO PARA ATENDER A 120 MIL DERECHOHABIENTES.

Tapachula, Chiapas; 03 de Enero del 2022.- Sindicalizados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la localidad, protestaron este lunes por el desabasto de medicamentos e insumos en el Hospital “Roberto Nettel Flores”.

En una manifestación en la explanada exterior de ese nosocomio, al oriente de la Ciudad, la delegada sindical, Sara Valdepeña Sánchez, dijo en entrevista para EL ORBE, que ahí se atienden a más de 120 mil personas, y que todas las inconformidades y carencias ya fueron presentadas ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que el mandatario nacional las canalizó a la Dirección General del ISSSTE, posteriormente al Departamento Normativo, y al de Prevención de la Salud, donde se han dado instrucciones precisas para que se les proporcione todo lo adecuado para los pacientes.

Aseguró que no se desistirá en hacer las peticiones a las autoridades federales para darle una mejor atención a los derechohabientes.

Por ejemplo, indicó que las tuberías en el edificio ya no sirven, y por eso es difícil que los aires acondicionados funcionen; mientras que la planta de suministro eléctrico tampoco funciona, ya ni de manera manual.

Presentó una larguísima lista de carencias en los insumos y equipo, como pañales, ropa, guantes, conectores de plástico en electrodos, alcohol, catéter de oxígeno, punzocat, sonda de aspiración para adulto número 18, sondas, tubo endotraqueal, tiras reactivas lancetas, ventiladores mecánicos, maquina de flujo rápido, pruebas PCR para Covid-19, medicamentos, entre muchos otros.

Por si fuera poco, señaló que en el Área de Terapia Intensiva requiere también de equipo para aspiraciones, guantes, y otros para la atención especializada de pacientes.

En el llamado al Gobierno Federal, indicó que también han solicitado que se investigue el uso y destino de los recursos, “porque se tiene evidencia que el dinero no está, ni tampoco los medicamentos e insumos”.

Además, que se está pidiendo un hospital nuevo, con una plantilla adecuada y el presupuesto que se requiere para atender el número de pacientes que se tienen.

Puntualizó que se está construyendo la ampliación del hospital, pero que es insuficiente para atender la demanda de servicios por parte de los derechohabientes de los municipios de la Costa, Soconusco y Sierra de Chiapas. EL ORBE / M. Blanco