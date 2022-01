En Huixtla se Dignifica a los Cuerpos Policiacos con Uniformes y Equipamiento, y Mejoramos la Infraestructura Vial Para Lograr el Progreso del Municipio: REC

* EL GOBERNADOR AFIRMÓ QUE CUANDO SE TRABAJA CON HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA, LOS RECURSOS ALCANZAN PARA ATENDER LO MÁS URGENTE.

Durante la entrega de equipamiento para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal de Huixtla, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que, gracias a dicha estrategia, en Chiapas se continúa ejecutando una inversión integral a fin de mejorar la capacidad de respuesta e inteligencia policial, no sólo dignificando los espacios sino también a las mujeres y hombres de las distintas corporaciones que día con día combaten la inseguridad y protegen la integridad y patrimonio de la ciudadanía en todas las regiones de Chiapas.

Acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández y su hijo Andrés Escandón, el mandatario subrayó que el mayor interés de su Gobierno es mejorar la percepción ciudadana y aumentar la confianza en las instituciones de seguridad, por lo que la dotación de los instrumentos de calidad y adiestramiento adecuado, permite contar con una policía cada vez más adiestrada jurídicamente, lo cual, dijo, ha sido clave en la mejora del servicio policial y los resultados positivos en la baja de incidencia delictiva, con el objetivo de que Chiapas se mantenga entre los Estados más seguros del país.

“Hoy por hoy, las y los policías son servidores públicos de alto nivel y tienen una gran responsabilidad de combatir la inseguridad y ser los primeros respondientes en materia jurisdiccional, toda vez que no sólo persiguen los delitos, sino que también investigan, analizan y dan los elementos más importantes en el proceso judicial; a su vez, cuentan con un rostro humano para defender a las niñas y a las mujeres, y mantener el respeto a los derechos humanos”, expresó.

En ese marco, el jefe del Ejecutivo Estatal reconoció al comandante de la 36 Zona Militar, Miguel Ángel Hernández Martínez, quien a partir de ahora asumirá la responsabilidad de representar las Mesas de Coordinación Regional para la Construcción de la Paz y la Seguridad en esta región, por lo que convocó a las alcaldesas y alcaldes a acudir todos los días y aprovechar esta oportunidad de estar junto a las autoridades militares en el diseño de las estrategias para cuidar la integridad de la población y combatir la delincuencia, de forma seria y con lealtad al pueblo. Asimismo, exhortó a coadyuvar en la consolidación de la certificación de más elementos policiacos.

“El reto más grande es que la gente se desenvuelva con la confianza de que tienen quien salvaguarde su integridad de manera profesional y de buena fe, toda vez que la seguridad nos proporciona paz y es el primer paso en el porvenir y la llegada de más inversiones. Por eso, hoy las autoridades de los tres niveles de gobierno hacemos causa común, desde las Mesas de Seguridad, tal como lo instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador, para trabajar unidos y dejar a un lado los celos de las competencias en las funciones de atender y responder con eficacia las necesidades de la ciudadanía, sin ninguna distinción ni condición”, enfatizó.

Finalmente, pidió a las y los policías que sumen todas sus capacidades para atender este trabajo importante como es la seguridad del pueblo, al tiempo de señalar que este Gobierno seguirá invirtiendo en la seguridad y todos los demás rubros, con el propósito de conducir a Chipas al desarrollo y bienestar, de manera pacífica.

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Chiapas, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, informó que, en este municipio, que cuenta con un estado de fuerza de 102 elementos, se hizo entrega de dos patrullas pick up, paquetes de uniformes y becas de capacitación, con una inversión 750 mil Pesos en la rehabilitación las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y 5 millones 149 mil en nuevos puntos del Centro de Monitoreo y Videovigilancia. Asimismo, detalló que, desde Tonalá hasta Tapachula, están todos los municipios fortalecidos en materia de seguridad.

Inaugura Pavimentación de Vialidad

Principal del Barrio Esquipulas

En gira de trabajo por el municipio de Huixtla, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la inauguración de la pavimentación de la Avenida principal Abasolo Norte, del Barrio Esquipulas, donde destacó que estas acciones a favor del mejoramiento integral de la infraestructura vial es un asunto de justicia social y una muestra clara de que cuando se trabaja con honestidad y transparencia, el recurso alcanza para atender lo más urgente.

Luego de constatar que esta obra, hecha con concreto hidráulico, en la que se embellecieron las banquetas y se fortaleció el servicio hidráulico, con una inversión de 8 millones 145 Pesos, es resultado del trabajo a favor del bienestar de la gente, con base en el ejemplo que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario precisó la importancia de que en este municipio se continúe trabajando en más acciones de urbanización, las cuales, dijo, son elementales para sacar adelante el crecimiento, desarrollo y prosperidad de las familias.

“Cuando se trabaja de manera transparente, con responsabilidad y lealtad al pueblo para atender las necesidades urgentes que con derecho reclama la gente, no hay obstáculo que pueda detener el avance y el desarrollo de los municipios”, destacó al exhortar a las y los habitantes a cuidar esta infraestructura que mejorará la movilidad y que, con su rehabilitación, generó empleo local.

En ese sentido, señaló que gracias al impulso de la obra pública, en Chiapas no sólo se está favoreciendo la imagen de las ciudades y las comunidades, sino también se abona a la economía de la población y al empresariado de la construcción, toda vez que en cada una de las acciones se contrata mano de obra local a fin de que tengan la posibilidad de un ingreso; “eso es lo que requiere el estado, que los recursos públicos, que es dinero del pueblo, se queden para dar satisfacción a las chiapanecas y los chiapanecos y contribuyan al fortalecimiento del índice de desarrollo humano”. Boletín Oficial