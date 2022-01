Inicia en Chiapas la Vacunación de Refuerzo Contra Covid-19 a Mayores de 40 Años: REC Refuerza IMSS Estrategia al Implementar un Macro Módulo de Atención Respiratoria

EL GOBERNADOR CONVOCÓ A LA POBLACION A RECIBIR EL BIOLOGICO EN CUALQUIERA DE LOS 55 PUNTOS DE VACUNACIÓN.

*El Mandatario Expresó que la Vacuna Está Salvando Vidas y es un Derecho que los Chiapanecos Deben Aprovechar.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que este domingo inició la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 a mayores de 40 años, por lo que convocó a la población en este rango de edad, a recibirla dentro de cualquiera de las estrategias activas para su aplicación, como son los puntos de vacunación, los hospitales o las brigadas que recorren las casas y negocios.

“Si te pusieron la vacuna de una sola dosis es el refuerzo, si te pusieron vacunas dobles, es la tercera dosis, así que, acude a todos los centros que están abiertos, hoy tenemos 55, pero, además, se vacuna en los hospitales, casa por casa o negocio por negocio. Por lo que, de 15 años en adelante continúan las primeras dosis, y de 40 años y más, la de refuerzo”, apuntó.

Luego de señalar que en los últimos días Chiapas se ha mantenido sin defunciones por esta enfermedad, Escandón Cadenas refirió que la cepa Ómicron tiene un efecto disminuido en su intensidad, gracias a este biológico, según las evidencias médicas, por ello, recalcó, es importante aplicárselo.

“La vacuna está salvando vidas, vamos a usar este derecho humano a la salud; tenemos suficientes vacunas, son gratuitas y universales. El derecho a tener este medicamento que cuida la salud, salva la vida y previene la enfermedad del COVID-19 es para todas y todos”, expresó.

Desde la Mesa de Coordinación Regional para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el mandatario destacó el comportamiento de la población chiapaneca al atender las recomendaciones frente al frente frío número 23, ya que, a pesar de las lluvias y el mal tiempo, no hay situaciones que se lamenten.

“Quiero reconocer al pueblo de Chiapas porque ante los avisos del frente frío número 23 que se estacionó en el territorio, sobre todo en el norte del estado, y las fuertes oleadas y vientos en la costa chiapaneca, no tenemos nada qué lamentar. Gracias por escuchar estos avisos preventivos para que acudieran a los albergues y protegieran la vida de todas y todos sus seres queridos”, finalizó.

Cabe mencionar que en el marco de la Mesa de Seguridad, el Gobernador y demás autoridades que la integran, conocen desde las primeras horas las problemáticas que aquejan a la entidad, también respecto a la pandemia y los fenómenos naturales no deseados. Boletín Oficial