Limpian de Ambulantes las Calles de Tapachula que Construyó el Gobierno Estatal. Federación Dejó Abandonada y sin Vigilancia la Frontera con Guatemala: Coparmex

Ojalá se Siga Respetando Después de que el Gobernador Acuda a Inaugurarlas.

* SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO EXPRESARON QUE MIENTRAS NO SE PONGA UN ALTO AL INGRESO ILEGAL DE MIGRANTES, ESTOS CONTINUARÁN CAUSANDO AFECTACIONES EN LA REGIÓN.

Tapachula, Chiapas; 27 de Enero del 2022.- Habitantes del fraccionamiento Insurgentes, concretamente del boulevard Damiano Cajas, expresaron su agradecimiento al Gobierno del Estado por la obra de modernización de las calles de ese sector de esa Ciudad, las cuales quedaron ordenadas y libres del ambulantaje.

Así lo dio a conocer a EL ORBE en representación de los colonos, José Alberto Trujillo Aguilar, quien agregó que esas vías de comunicación, luego de su pavimentación, fueron invadidas por migrantes con venta informal, pero que ahora que éstos fueron desalojados, la imagen de las calles cambió totalmente y hoy en día se ven excelentes.

Por lo mismo, comentó que ojalá que el Ayuntamiento no vaya a dar marcha atrás, y en los próximos días vaya a permitir nuevamente el ambulantaje en esas calles, porque se volvería a caer en el mismo error y la misma mala imagen que daban esas arterias hace unos días.

Se debe tomar en cuenta que en ese fraccionamiento hay una escuela primaria, la “Damiano Cajas”, y por lo tanto se necesita darles protección a los niños, quienes se tenían que bajar a la calle ya que no podían caminar en las banquetas, pues las mismas estaban ocupadas por los migrantes y sus ventas.

Señalo que, luego de infinidad de denuncias a través de EL ORBE, parece ser que se respira paz y tranquilidad pues al momento están limpias las calles recién hechas.

Sin embargo, reconoció, temen que, luego de su inauguración, los vendedores ambulantes vuelvan a estas calles con la complacencia de las autoridades locales. EL ORBE / Nelson Bautista

Corrupción del INM permite pase libre de indocumentados por el Río Suchiate

Los límites entre México y Guatemala han sido abandonados por el Gobierno Federal y se ha retirado la presencia del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN), punto neurálgico para frenar los éxodos irregulares que buscan llegar de manera apresurada a Tapachula, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Pascual Necochea Valdez

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo “pareciera que por decreto presidencial, Tapachula se ha convertido en la frontera del sur del país, porque se continúa viendo la presencia de indocumentados, de quienes desconocemos su situación migratoria, pero por las circunstancias imaginamos que su situación es irregular”.

Como sector empresarial, exigió al INM y a la GN «se avoquen a controlar el flujo migratorio irregular, lo cual es sumamente preocupante, porque siempre han estado prendidos los focos rojos, y los únicos que no lo ven son esas autoridades, incluso se desconoce quién ingresa a territorio mexicano y especialmente a Tapachula».

Por lo contrario, abundó, «para los turistas guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que quieren entrar de manera legal, no les brindan las Tarjetas de Visitante Regional (TVR), ya que para obtener ese plástico está plagado de actos de corrupción».

En torno a eso, recalcó «que es preocupante que los que quieren entrar por la buena a invertir, no lo pueden hacer, y los irregulares lo pueden hacer libremente”.

Según lo que ha pasado en los últimos meses en la región, indicó, son miles de migrantes que ingresan de manera irregular al país, pero lo que más frustración da a los chiapanecos es que la línea divisoria dejó de ser Suchiate, y ahora ya se reubicó hasta Tapachula.

El llamado que realizó ese organismo empresarial en Tapachula, es «que las autoridades federales, hagan su trabajo y si necesitan ayuda que la pidan».

Como un ejemplo de la corrupción y del paso libre de los indocumentados en la frontera sur de México, mencionó al lamentable accidente ocurrido en la entrada de la capital del Estado, con la muerte de más de 50 migrantes y muchos más lesionados. EL ORBE / M. Blanco