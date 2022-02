Incentivos Para las Personas Mayores y con Discapacidades en el Pago Catastral: REC Convoca el Gobernador a la Población Rezagada Para que se Vacune Contra el Covid-19

EL MANDATARIO ESTATAL SEÑALÓ QUE HA INICIADO LA ESTRATEGIA DE REFUERZO PARA LA POBLACIÓN NO VACUNADA, LA CUAL SE LLEVA A CABO EN TODO EL TERRITORIO ESTATAL.

En el marco de la firma de convenio de colaboración interinstitucional para la prestación de los servicios catastrales, entre la Secretaría General de Gobierno y Ayuntamientos de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que este acuerdo demuestra que, ahora más que nunca, se trabaja en unidad con el objetivo de lograr la gobernabilidad, atender las necesidades más sensibles y brindar mejores servicios públicos a las y los chiapanecos.

“Estas acciones nos permiten tener mejores herramientas e intercambiar experiencias para ponerlas al servicio de la gente, y nos obliga a hacer las cosas bien, porque no sólo se logrará una mayor recaudación, sino que daremos atención oportuna y eficaz a quien nos debemos, que es el pueblo de Chiapas, que cada vez demanda más y mejores servicios, y está más atento de lo que las autoridades realizan”, apuntó.

Subrayó que se ha priorizado la modernización y actualización de los servicios catastrales y del Registro Público de la Propiedad, porque son mecanismos que ayudan a conocer la movilidad económica, y otorgar certeza sobre el valor y ubicación de los bienes inmuebles, al tiempo de exhortar a las Alcaldesas y Alcaldes a fortalecer este tipo de servicios, bajo el principio de justicia social, a través de descuentos e incentivos que apoyen a las personas adultas mayores, con alguna discapacidad y de mayor vulnerabilidad.

Desde la explanada de Palacio de Gobierno, el mandatario destacó que en Chiapas se hace causa común, con el único interés de beneficiar a la ciudadanía, y explicó que su Gobierno seguirá sumando esfuerzos con todas y todos, sin importar el partido o ideología política; sin embargo, el único requisito es trabajar con honestidad, transparencia y lealtad, para estar a la altura de las expectativas y contribuir al progreso, bienestar y crecimiento del índice de desarrollo humano de forma equitativa.

A su vez, la secretaria general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, precisó que este convenio permitirá mejorar la labor recaudatoria en cada municipio, por concepto de contribuciones inmobiliarias, pero, principalmente, ayudará a tener información más exacta de los bienes inmuebles asentados en cada territorio, registrar los datos relativos a sus características, determinar el valor catastral y conocer la situación jurídica.

“Se busca establecer las bases de coordinación entre el estado y los municipios, para el intercambio de información sobre la prestación de servicios, acatando la normatividad catastral del estado, salvaguardando la autonomía municipal y libertad hacendaria. Hacemos un llamado a los ayuntamientos a sumarse a este esfuerzo del Gobierno del Estado y trabajar con eficiencia y honradez a fin de brindar mejores servicios a la ciudadanía”, acotó.

El subsecretario de Servicios y Gobernanza Pública, Marco Antonio Sarmiento Tovilla, señaló que con este convenio, que aportará las herramientas y el intercambio de información actualizada en materia catastral, se contribuirá a evitar irregularidades en los procesos generados en el padrón catastral y brindar certeza jurídica a las y los propietarios de los inmuebles.

Además, dijo, representa un eje rector en el fortalecimiento de la economía entre el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos y es pieza fundamental en el trazo de estrategias de atención ciudadana; al tiempo de indicar que en comparación con 2018, cuando se recaudaron 7.4 millones de Pesos, en el 2021 se incrementó a más de 15 millones, y para este año se espera llegar a los 20 millones de Pesos en recaudación a favor del Estado.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas señaló que ha iniciado la Estrategia de refuerzo para la población no vacunada contra el COVID-19, por lo que insistió en el llamado a las chiapanecas y los chiapanecos que se encuentran rezagados en este proceso a acudir a los centros de vacunación a aplicarse este biológico y proteger su salud, pues se ha comprobado que el biológico evita que la enfermedad se agrave y salva vidas.

En el marco de la Mesa de Seguridad, el mandatario subrayó que Chiapas va bien en el control, mitigación y combate a la pandemia, gracias a que el pueblo se cuida, a la labor profesional y humana del personal de salud y al trabajo extraordinario de las autoridades federales estatales y municipales, sin embargo, exhortó a la población a vacunarse y mantener las medidas preventivas, a fin de cuidar lo más preciado que se tiene, que es la salud y la vida.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo a través de distintas acciones para proteger a la población chiapaneca, así que de manera fraternal pedimos a todas y todos a que acudamos a vacunarnos, porque sólo de esta forma avanzaremos en la erradicación de esta enfermedad que tanto daño le ha hecho al mundo, a México y a Chiapas”, apuntó.

Destacó que como resultado de las gestiones e inversiones realizadas por el Gobierno de la República, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue posible adelantarse en la adquisición de la vacunas a través de los laboratorios internacionales, y garantizar que México y Chiapas cuenten con suficientes biológicos para hacer frente a este padecimiento, por lo tanto, pidió aprovechar la oportunidad de proteger la vida tanto propia como de los seres queridos, ante este virus tan infeccioso y peligroso.

Finalmente, Escandón Cadenas resaltó la importancia de no bajar la guardia y continuar con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, especialmente el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas, evitar lugares con aglomeraciones de personas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales. Boletín Oficial