Comité de Seguridad en Salud Exhorta a Prevenir Infecciones Respiratorias

*Ante Cambios Bruscos de Temperatura.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 09 de febrero de 2022.- Ante la actual temporada de frentes fríos, que ocasiona cambios bruscos de temperatura, desde el Comité Estatal para la Seguridad en Salud que encabeza la Secretaría de Salud del estado y que preside el Ejecutivo estatal, se lanzó el exhorto a la población a seguir las recomendaciones para prevenir infecciones respiratorias y riesgos asociados a la época invernal.

En ese sentido, la Secretaría de Salud estatal pide poner especial atención en el cuidado de los grupos vulnerables, como son mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas y niños; particularmente en menores de cinco años, ya que las infecciones respiratorias son una de las causas más comunes de enfermedad en este grupo de edad.

Las recomendaciones sanitarias para disminuir el riesgo de contraer enfermedades respiratorias son: consumir alimentos con vitaminas A y C (frutas y verduras) y abundantes líquidos. Además de abrigarse bien, usar cubreboca, no exponerse a corrientes de aire, lavar las manos de manera frecuente y evitar tocarse ojos, nariz y boca, pues son las vías de entrada del virus.

Debido a que continuará el descenso de temperaturas, según la información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, es importante que la población esté atenta y tome las medidas previsoras para salvaguardar la salud, sobre todo porque representa un riesgo mayor para el contagio de COVID-19.

Una gripe mal cuidada puede complicar la salud, por ello, si se presentan síntomas como escurrimiento nasal y estornudos hay que abrigarse bien y evitar la exposición al frío; y en caso de presentar dolor de cabeza o fiebre, acudir inmediatamente a la unidad de salud y no automedicarse.

Para las personas que ya presentan un cuadro de infección respiratoria, las indicaciones son: cubrirse la boca al toser o estornudar, utilizar cubreboca y lavarse las manos después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos contaminados.

Las infecciones respiratorias se transmiten de persona a persona a través de secreciones de nariz y boca, principalmente al toser, estornudar o hablar, por eso las medidas básicas de prevención tienen que ver con los buenos hábitos de higiene personal y en el hogar, trabajo, escuela y cualquier entorno. Comunicado de Prensa