¡Protesta Ciudadana por Abuso de Migrantes!

* A LA LLEGADA DE AMLO Y CONTRA EL INFONAVIT, YA QUE INDOCUMENTADOS SE APROPIAN DE VIVIENDAS.

Tapachula, Chiapas; 06 de Marzo del 2022.- Representantes de diversas colonias y fraccionamientos en el municipio, anunciaron este domingo que se manifestarán ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su gira de trabajo por Tapachula, programada para esta misma semana, para exigir que se aplique la ley en contra de los indocumentados varados en la localidad, luego de que gozan de impunidad y protección.

En una reunión celebrada al sur de la Ciudad, Luis Alberto Soto, habitante de la colonia Pobres Unidos, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, a razón de ejemplo, que familias de derechohabientes de los fraccionamientos Solidaridad 2000 y Casas GEO, denuncian que existe una gran invasión de migrantes para apoderarse de las viviendas.

Otro de las propuestas que hicieron en la reunión, es que se podría empezar a realizar la toma de edificios gubernamentales para que las autoridades federales escuchen a los habitantes y a las familias inconformes.

Asimismo, continuamente han entregado documentos y oficios a la delegada del Infonavit en Chiapas, Rocío Terán Cruz, y al director general de esa dependencia, Carlos Martínez Velázquez, del presunto fraude del que fueron objeto al entregar las viviendas con muchas fallas en su construcción.

En muchas de las viviendas las losas se filtran, presentan grietas en paredes, además se carecen de agua potable y sufren de la falta de energía eléctrica, señaló.

Ya no debería haber más anomalías en esos dos lugares si se atendieran los reclamos de los derechohabientes, pero no se ha hecho a lo largo de muchos años.

Otro de los factores que viven los habitantes, apuntó, son la grave inseguridad por la falta de alumbrado público y la ocupación de las viviendas por migrantes que de manera ilegal las ocupan.

Aseguró que también han interpuestos demandas por presunto fraude contra de los funcionarios del Infonavit de primer nivel, por haberles impuesto y obligado aceptar las viviendas que se construyeron con infinidades de afectaciones en su construcción.

Los indocumentados se posesionaron de gran parte de las viviendas, mientras que sus verdaderos dueños tienen que pagarlas y rentar por otra parte, «con lo que también ha aumentado la inseguridad, robos y asaltos en este sector al sur oriente de la ciudad».

Otros representantes de colonias indicaron que también participarán en la protesta ante el mandatario nacional, pero para pedir que castiguen a todos aquellos migrantes que han bloqueado calles y carreteras; agredido a pedradas a la Guardia Nacional y la sociedad civil, y otro de tipo de manifestaciones agresivas.

Así también, que se deporten a todos aquellos que no pueden acreditar su legal estancia en el país y a aquellos que le van a regalar una visa para que los mantengan los mexicanos, que los dejen salir de Tapachula, porque en tanto, estarán gozando de la impunidad al violar la ley. EL ORBE / M. Blanco