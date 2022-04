La Sociedad Está Cansada de los Migrantes en el Centro de Tapachula: Empresarios

* Urge la Intervención del Gobierno.

* Hacen su Desmadre en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 21 de abril del 2022.- Son los indocumentados los que han provocado enfrentamientos y agresiones a la población chiapaneca, además de generar caos y zozobra en los negocios del primer cuadro de la ciudad, en donde la sociedad en general está temerosa ante la agresividad de los extranjeros, que en las últimas horas han arremetido contra civiles y locatarios del mercado Sebastián Escobar y sus inmediaciones.

Con piedras, palos y diversos objetos, los extranjeros se apoderan de las calles, sin temor alguno, amenazando con golpear a los ciudadanos que intentan defenderse de la violencia que generan.

Hartos que los extranjeros secuestren las calles del primer cuadro y provoquen el cierre de locales, empresarios de ese sector hicieron un llamado a las autoridades a que pongan mano dura contra los indocumentados que ahora se dedican también a la venta ambulante.

José Afiune, en voz de un grupo de empresarios afectados, comentó que tienen más de tres años con ese problema que ha provocado -además- el cierre de varios negocios y que los comerciantes locales salgan golpeados, «por lo que la autoridad ya no debe permitir que los ilegales secuestren las calles del centro».

«El zafarrancho de hace un par de días no es el primero, pero tampoco será el último, porque al parecer los migrantes ya saben cómo acorralar a las autoridades para lograr lo que quieren, y vivir en completa impunidad», dijo

Ante ese panorama, recalcó que urge la intervención de los tres niveles de gobierno, para aplicar la ley a esos migrantes y prevenir los hechos de violencia que pongan en riesgo la vida de terceras personas.

“Pedimos desalojar a los migrantes, porque han invadido las calles y banquetas, incluso se meten a los locales y nadie les puede decir nada, porque reaccionan de manera violenta cuando no logran lo que quieren, Todos estamos rebasados porque el comercio local es nulo en la zona”, insistió.

De igual manera, detalló que muchos comerciantes formales se han visto afectados en sus ventas, incluso varios de los establecimientos en la tercera poniente y decima norte están vacíos, porque las personas ya no llegan a comprar a esa zona, debido a que los migrantes establecieron su propio mercado.

En el último altercado, los extranjeros cerraron por algunas horas la décima norte, quemaron sillas y mesas de platico, agredieron a varios locatarios e hicieron lo que quisieron. ¿Y la policía?, bien gracias. EL ORBE / M. Blanco