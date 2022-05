Caos en la Carretera Costera por Bloqueo de Pobladores en Huehuetán

Tapachula, Chiapas; 19 de mayo del 2022.- Pobladores del municipio de Huehuetán bloquearon por segunda ocasión la carretera costera en sus cuatro carriles, para exigir a las autoridades se busquen a cuatro personas que desaparecieron desde el primero de mayo.

Fue alrededor de las 9:00 de la mañana de este jueves que los manifestantes decidieron cerrar la circulación para pedir que se intensifique la búsqueda de los desaparecidos.

De acuerdo a los familiares de dos de ellos, salieron rumbo a los Lagos de Colon en plan recreativo, pero desde esa fecha no saben nada de su paradero.

Las personas que participaron en este cierre carretero extendieron lonas con los rostros de las personas que están extraviadas y que responden a los nombres de Heriberto Guzmán Cornejo, Rigoberto Gutiérrez Díaz, Leonardo Javier García Ancheyta, Luis Álvaro Arciniega Ancheyta.

El cierre de esa vía de comunicación, dijeron, fue para presionar a las autoridades a la búsqueda, luego de que había el compromiso de que el lunes se reunirían con ellos para darles a conocer los avances de las investigaciones.

Aun cuando su preocupación está justificada, el cierre a la circulación provocó que cientos, quizá miles, de unidades del transporte de carga, pasaje, particulares y oficiales, quedaran varados a lo largo de varios kilómetros de carretera y con ello se produjo millones de pesos en pérdidas.

Incluso algunas ambulancias con pacientes no pudieron atravesar el bloqueo, porque los manifestantes no lo permitieron, y tuvieron que retornar en busca de la atención médica más cercana.

Tampoco los estudiantes pudieron acudir a sus clases, los trabajadores a sus fuentes laborales, las amas de casa a sus compras o venta de sus productos, ni a cumplir con ningún otro compromiso.

Al caer la tarde se liberó la carretera y se tuvo que implementar un operativo federal por el caos vial que se originó y la desesperación de los conductores de avanzar hacia su destino.

Se desconoce si los quejosos llegaron a otro acuerdo con las autoridades o decidieron suspender de manera temporal el bloqueo. EL ORBE / REDACCION