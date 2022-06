Las Lluvias Continuarán, Sigamos con Precauciones y Medidas Preventivas: REC

Durante la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que en las últimas horas se han registrado lluvias intensas en gran parte del estado, sobre todo en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y las regiones Norte y Soconusco, al tiempo de precisar que las precipitaciones pluviales continuarán, por lo que pidió a todas y todos los chiapanecos extremar precauciones, a fin de evitar situaciones de peligro.

Subrayó que, de acuerdo con las y los expertos meteorológicos, cuando hay zonas de baja presión, las tormentas tropicales se pueden convertir en huracanes, por lo tanto, el riesgo aumenta, ante lo cual, dijo, es fundamental atender las recomendaciones de protección civil, alejarse de los márgenes de ríos y montañas, porque las lluvias pueden provocar inundaciones o deslaves, y frente a cualquier emergencia llamar al 911, o trasladarse a los refugios temporales.

“El pueblo de Chiapas no está solo, estamos todas las autoridades trabajando en unidad: el Ejército Mexicano con su Plan DNIII-E, la Marina con el Plan Marina, la Guardia Nacional con el Plan Guardia Nacional, y todas las instancias estatales encabezadas por la Secretaría de Protección Civil, aunado a los Comités Comunitarios de Protección Civil, para proteger la integridad y el patrimonio de las personas, ante la temporada de lluvias y huracanes”, apuntó.

Respecto a la pandemia, el mandatario sostuvo que en otros países y en algunos estados de México se está presentando un repunte de casos de COVID-19, por ello reiteró el exhorto a las chiapanecas y chiapanecos a no bajar la guardia y acudir a cualquiera de los 161 centros de vacunación que se encuentran activos, para recibir la dosis correspondiente, pues se ha comprobado que la vacuna evita que la enfermedad se agrave y salva la vida.

Finalmente, Escandón Cadenas destacó que Chiapas va bien en el combate al COVID-19 gracias a que el pueblo es resiliente y se cuida, y al gran esfuerzo del personal de salud y de las autoridades, al tiempo de explicar que, aunque el uso de cubrebocas no ha sido obligatorio, es importante hacer conciencia de usarlo, especialmente en lugares con espacios reducidos, además de mantener las medidas preventivas de higiene y sana distancia.