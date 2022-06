¡Soyeros y Otros Cultivos en Peligro de Extinción por Aumento de Insumos!

*NO HAY CENTROS DE ACOPIO NI QUIÉN CUBRA LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN. *PROVOCA QUE LA SOYA SE IMPORTE DE OTROS PAÍSES.

Tapachula, Chiapas; 19 de Junio de 2022.- Los tres niveles de Gobierno, especialmente el federal, deberían de poner mucha atención al agro con sus políticas públicas, porque el campo es una palanca económica para el desarrollo y el bienestar de la población. .

En entrevista con el rotativo EL ORBE, así lo manifestó Otilio Wong Arriaga, productor de soya del ejido Buenos Aires, del municipio de Mazatán, quien aseguró que las políticas públicas empleadas hasta ahora, en lugar de hacer crecer al campo, han provocado una crisis económica espantosa entre los agricultores y población en general.

Agregó que, como en el caso de los soyeros, si antes sembraban en la región unas 10 mil hectáreas, para una cosecha de 25 mil toneladas, ahora, con la crisis y por la falta de apoyo, apenas están sembradas unas 7 mil, y en poco tiempo el número podría reducirse ya que el agricultor no cuenta con ninguna garantía, sino al contrario, hay incertidumbre.

Explicó que un problema grave para los soyeros y para los que tienen otros cultivos es que los insumos se han encarecido enormemente.

Agregó que otra desventaja es que no cuentan con centros de acopio para la comercialización cercana, y no hay quién cubra los costos de producción como había anteriormente.

Asimismo, como consecuencia de esta falta de apoyo al campo por parte del Gobierno Federal, provoca que el 90 por ciento de la soya se importe de otros países, «y esas acciones equivocadas puede llevar a una pobreza extrema y a una crisis alimentaria que pondría en jaque a toda la población mexicana».

Por otro lado, dijo que no están en contra de los programas sociales que buscan objetivos electorales, sino que el clamor general es que se atienda al campo, porque así como van las políticas que emplea el Gobierno Federal, al poco tiempo los agricultores ya no se van a arriesgar y no van a sembrar ninguna clase de productos, porque pudiera ser que ganen más no sembrando que haciéndolo. EL ORBE/Nelson Bautista