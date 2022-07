¡Delincuentes y Malvivientes se Cuelan en las Caravanas de Migrantes!

* VIVIMOS CON EL “JESÚS EN LA BOCA”, DEBIDO A TANTO MALANDRO QUE INGRESA SIN IDENTIFICARSE POR LA FRONTERA CON GUATEMALA.

Tapachula, Chiapas; 03 de Julio del 2022.- «Dentro de los éxodos de migrantes que arriban a Tapachula también hay quienes se dedican a delinquir, y eso ha acabado con la paz y tranquilidad que respiraban anteriormente los habitantes de Costa de Chiapas», dijo Eduardo Evaristo Ángeles Arena, del Consejo Político del Bloque Social de Izquierda Nacional Ciudadana.

En entrevista para rotativo EL ORBE, reconoció que no se puede catalogar que todos los indocumentados son personas nocivas, pero para mala fortuna, con ellos llegan infiltrados delincuentes y hasta miembros de las bandas delictivas conocidas como maras que han cometido delitos en sus países de origen, «pero por desgracia las autoridades no pueden detectar estos ingresos y tampoco le dan el debido seguimiento».

Comentó que, cuando los migrantes ven que sus solicitudes ante el Gobierno Federal no avanzan, se desesperan y deciden recorrer territorio mexicano en caravanas.

Consideró que se trata de un fenómeno migratorio movido sobre todo por la falta de trabajo, falta de oportunidades de la gente en sus respectivos países, e incluso otros por la persecución que hacen las autoridades sobre ellos, «pero hasta en México se da este asunto, ya que muchos jóvenes, principalmente, prefieren irse a los Estados Unidos o a Canadá, en busca de los billetes verdes».

Recalcó que hay quienes se han atrevido a decir que la estancia de los migrantes en Tapachula genera e incrementa la economía, «lo que es totalmente falso y hasta podría considerase como una burla».

De acuerdo a su comentario, «los migrantes normalmente llegan a México agotados de recursos económicos, y si se dirigen a territorio nacional es porque necesitan trabajo y quieren una mejor vida para ellos y para sus familiares», y la mayoría al no encontrar un trabajo, empiezan a delinquir. EL ORBE / Nelson Bautista