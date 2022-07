Rutilio Escandón Inicia Entrega de Apoyos a Personas Adultas Mayores y con Discapacidad en Chiapas

En el arranque del operativo de entrega de recursos pertenecientes a los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que estos apoyos representan un acto de justicia social y constituyen un derecho humano, ya que buscan la igualdad y la atención especializada a la población en condiciones de mayor vulnerabilidad.

“Es satisfactorio constatar que los sueños que teníamos de que las personas adultas mayores o con alguna discapacidad permanente tuvieran la oportunidad de acceder a los apoyos y tener una atención digna, hoy son una realidad gracias a iniciativas que nacieron del corazón del presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales están elevadas a rango constitucional; esto significa que, no importa quién sea el gobierno, nadie se los puede quitar”, apuntó.

Destacó que la pensión para las y los adultos mayores pasó de 2 mil 550 Pesos en 2018, a 3 mil 850 Pesos en este 2022, y la meta es llegar a 6 mil Pesos en 2024, mientras que la pensión a personas con discapacidad permanente también aumentó en 2022, pues pasó a 2 mil 800 Pesos; asimismo, pidió a quienes estén en dicha condición permanecer atentos a las convocatorias para inscribirse y ser parte del padrón de beneficiarios, ya que el deseo es que los apoyos se otorguen de manera universal.

Luego de exhortar a la población a no dejarse engañar debido a que los apoyos se entregan sin ninguna condición ni compromiso, el mandatario agradeció el respaldo que la Federación brinda a Chiapas a través de diferentes programas sociales en los que, tan sólo en 2021, se invirtieron más de 34 mil millones de Pesos para abonar a una mejor calidad de vida de las y los chiapanecos.

En su intervención, el delegado de Programas Integrales de Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos, señaló que el pago de ambos programas, correspondiente al bimestre Junio-Julio, se inicia en todo el Estado para todas las personas adultas mayores y con discapacidad beneficiadas, incluyendo a las de reciente ingreso. Informó que en Tuxtla Gutiérrez suman 51 mil 602 beneficiarios, con una inversión de mil 191 millones 960 mil Pesos en este año.

“Vamos a seguir incorporando a más personas y quienes hayan realizado el trámite y no han cobrado serán atendidos por las y los servidores de la nación, a quienes agradezco su labor en la jornada de registro para la pensión a personas con discapacidad permanente, que se realizó en junio, en 17 municipios”, indicó al detallar que este miércoles se abrirán ventanillas de registro de personas con discapacidad en todo el Estado. Boletín Oficial