Ante Continuidad de Lluvias, No Bajar la Guardia y Mantener Medidas Preventivas

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que, debido al paso del huracán Bonnie, durante las últimas horas se registraron lluvias torrenciales en Chiapas, y precisó que, aunque este fenómeno meteorológico se está alejando de territorio estatal, las lluvias van a continuar, por lo que insistió en el llamado a no bajar la guardia, extremar precauciones y alejarse de los ríos, arroyos y montañas, para evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad y el patrimonio de las familias.

“Afortunadamente, gracias al establecimiento de los protocolos preventivos y a que el pueblo se cuida y es resiliente, no se han presentado daños graves, únicamente algunos leves, pero se han atendido oportunamente y se trabaja en su solución. No obstante, les pido que ante alguna amenaza o emergencia por las lluvias se trasladen a los refugios temporales, donde estamos las autoridades federales, estatales y municipales para brindar protección a las personas que lo requieran”, apuntó.

En el marco de la Mesa de Seguridad, el mandatario destacó que Chiapas cuenta con suficientes vacunas pediátricas contra el COVID-19, de la marca Pfizer, al tiempo de exhortar a la población a llevar a las niñas y niños de 5 a 11 años, a cualquiera de los centros de vacunación, a las clínicas y los hospitales, para recibir la vacuna y puedan protegerse de esta enfermedad tan peligrosa e infecciosa.

Asimismo, convocó a la población que por alguna razón no ha recibido alguna de las dosis, a que acuda a aplicársela, a fin de prevenir la enfermedad y cuidar la salud y la vida, así como evitar un repunte de casos de coronavirus. “El COVID-19 nuevamente está azotando al mundo, a México y Chiapas. Aprovecha para vacunarte, porque se ha comprobado que el biológico ayuda a que el padecimiento no se agrave y salva la vida”.

Finalmente, Escandón Cadenas enfatizó la importancia de no bajar la guardia, atender las recomendaciones de las y los expertos de la salud, sobre todo de higiene, sana distancia, y el uso de cubrebocas en lugares con espacios reducidos, además de reforzar la prevención al realizar actividades esenciales. Boletín Oficial