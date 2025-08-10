domingo, agosto 10, 2025
Productores de Marañón en el Soconusco Vendieron sus Cosechas a Bajo Precio por Ingreso de Fruta Extranjera

Empresarios de la Región Afirman que se Está Empleando Mano de Obra Local Para Abaratar los Costos de Producción
Ante la Apertura de una Procesadora en Mazatán, se Abrieron Fuentes de Empleo y Otras Alternativas de Comercialización
Fruta del Extranjero es más Barata Pero de Menor Calidad, por lo que Esperan Competir en la Siguiente Cosecha

*A PESAR DE LAS ADVERSIDADES, LA PRODUCCIÓN SE COMERCIALIZÓ EN TIEMPO Y FORMA EN LA REGIÓN QUE COMPRENDE DE SUCHIATE HASTA ACAPETAHUA.

Tapachula, Chiapas; 9 de Agosto del 2025.- Productores de marañón salieron en tiempo y forma con la producción, sin embargo tuvieron que vender a bajos precios, ya que en otros años han tenido una mejor utilidad, dio a conocer en entrevista, Abel Ruiz Méndez, representante de Nuez Arancita.
Fue un año muy exitoso, porque en otros años a veces la cosecha la terminaban de vender hasta el mes de diciembre, dijo.

Incluso, llegaba la cosecha nueva y todavía tenían semilla. Hoy, para fortuna -dijo- sí hay compradores, y afortunadamente esta cosecha se vendió en tiempo y forma.
“No en los mejores precios que se ha manejado, pero tampoco podemos pagar demasiado alto el costo de la semilla, porque la semilla que viene del extranjero, es sumamente barata. Pero el hecho de que haya compradores aquí en la zona es un beneficio para el productor que le da certidumbre para que el marañón vaya creciendo más el cultivo, vaya aumentando el número de hectáreas en la zona, para que tengan trabajo los de la zona de Tapachula. Porque ahorita, afortunadamente, van a tener trabajo los de la zona de Mazatán, por la empresa nueva que se creó”, expuso.
El también empresario de esta región, apuntó que las empresas de Tapachula acapararon poca semilla, por lo que la mano de obra va a disminuir en esta localidad, debido a que la producción terminó más rápido.
La producción fue baja, no hubo mucho en comparación de otros años, por los cambios climáticos, lo cual está afectando prácticamente a todos los cultivos de la región. Y esperan que el próximo año sea mejor, afirmó.
En años anteriores han llegado a mil 500 toneladas o más de marañón. Sin embargo, en la actualidad apenas alcanzan a mil toneladas de cosecha, desde el municipio de Acapetahua hasta esta zona fronteriza. EL ORBE/ JC

