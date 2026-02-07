Atestigua ERA Toma de Protesta del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos

El Mandatario Afirmó que Mantiene una Relación Cercana con Sectores Sociales, Profesionales, Económicos y Productivos

Felicitó a Quienes Integran el Nuevo Consejo Directivo

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió como testigo de honor a la toma de protesta del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos A.C. (CCPCH) para el periodo 2026-2027. En este contexto, destacó que el gobierno de la Nueva ERA mantiene una relación cercana y colaborativa con los sectores sociales, profesionales, económicos y productivos, con el objetivo de construir la paz, el desarrollo y la prosperidad compartida en Chiapas.



“Somos un gobierno que no tiene adversarios políticos ni sociales y que no está confrontado con ningún sector. Trabajamos para que a todas y todos les vaya bien y puedan vivir en armonía. Mantenemos una relación de cooperación con los distintos sectores para consolidar un Chiapas fuerte, próspero, con certeza jurídica y, sobre todo, con seguridad, porque sin seguridad no hay prosperidad”, manifestó.El mandatario felicitó a quienes integran el nuevo Consejo Directivo y señaló que su presencia, así como la de las y los servidores del pueblo, en este acto protocolario representa una invitación para que este colegio de profesionistas se sienta parte del Gobierno de la transformación humanista. Asimismo, reconoció la aportación de las contadoras y los contadores al desarrollo de Chiapas y de México, tanto en el ámbito público como en el privado.Ramírez Aguilar puntualizó que su administración no realiza componendas económicas ni complicidades de ningún tipo, y garantiza que los recursos estatales y federales se destinen a atender las necesidades de la población. Sostuvo que uno de los propósitos centrales es devolver a la política y al ejercicio del poder la pulcritud, la honestidad y la decencia en el manejo de los recursos públicos.Luego de tomar protesta a las y los integrantes del Consejo Directivo 2026-2027 del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, LudivinaLeija Rodríguez, los convocó a mantenerse unidos y a ejercer su labor con ética y responsabilidad, a fin de contribuir a la transparencia y a la rendición de cuentas.En su intervención, reconoció el trabajo realizado por Jorge Enrique Padilla Argüello, presidente saliente, y felicitó a Martha Lilia de la Cruz Chamé, presidenta entrante, a quien destacó por su mérito, capacidad y liderazgo femenino, construido a partir del esfuerzo, la preparación y el compromiso.Asimismo, refrendó el respaldo y acompañamiento institucional para el cumplimiento de los objetivos trazados en su plan de trabajo, el cual, aseguró, se sostendrá en el diálogo permanente y el trabajo colaborativo, para seguir poniendo a la contaduría al servicio de la sociedad.La nueva presidenta del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, Martha Lilia de la Cruz Chamé, compartió el orgullo y la responsabilidad que asume al encabezar este organismo, y se comprometió a desempeñar su cargo con honestidad, transparencia, profesionalismo y tenacidad, en honor al legado de sus mentores y antecesores. Agradeció el respaldo de su familia, en especial de su hijo, así como la confianza depositada por sus compañeras y compañeros contadores.Por su parte, el presidente saliente del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, Jorge Enrique Padilla Argüello, expresó su confianza en que el Consejo encabezado por Martha Lilia de la Cruz Chamé dará continuidad a una etapa de unidad y crecimiento en beneficio del gremio y de la sociedad.Señaló que dirigir esta institución fue un privilegio y resaltó el fortalecimiento de la relación con las autoridades, lo que permitió posicionar al Colegio como un aliado técnico confiable.El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, valoró la labor de las y los contadores, al señalar que su trabajo aporta certeza y transparencia tanto a las instituciones como a la sociedad. Reiteró, además, el compromiso del Ayuntamiento de fortalecer la relación institucional mediante capacitación y alianzas estratégicas, y confió en que la nueva directiva realizará una gestión destacada.Acompañaron al gobernador la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; el presidente del Colegio de la Zona Centro Istmo Peninsular de Contadores Públicos, Santiago de Jesús Rejón Delgado; la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto; los secretarios del Humanismo, Paco Chacón, y de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; el auditor Superior del Estado, José Antonio Aguilar Meza; así como integrantes del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas y sus familiares.Boletín Oficial