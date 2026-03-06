ARIES: (21 marzo-20 abril) Necesitas valentía espiritual al aceptar tu historia sin negación, pues el camino comenzará a abrirse con mayor claridad para interpretar las cosas como son y abordarlas.

TAURO: (21 abril-20 mayo) Lo que parecía estable puede transformarse para brindarte mayor solidez económica. La suerte se activa al atreverte a innovar y confiar en formas de construir.

GÉMINIS: (21 mayo-21 junio) En cuestiones de acuerdos o proyectos, la sugerencia es observar con calma lo que antes parecía claro, pues la intuición revela detalles que la lógica pasó por alto.

CÁNCER: (22 junio-22 julio) Escuchar tu alma será la clave para proteger tu bienestar emocional, ya que bien sabes lo que despierta en ti el deseo de construir una conexión que perdure.

LEO: (23 julio-22 agosto) En cuestiones de suerte y oportunidades, aquello que descubras sobre tus verdaderas motivaciones te brindará la vitalidad para realizar las acciones necesarias.

VIRGO: (23 agosto-22 septiembre) Diversas situaciones comienzan a replantearse desde otra perspectiva; lo que parecía definido puede volver a evaluarse, especialmente en conversaciones.

LIBRA: (23 septiembre-22 octubre) La energía se vuelve especialmente sensible, compasiva y espiritual; esta configuración favorece la reconciliación emocional y el fortalecimiento de vínculos.

ESCORPIÓN (23octubre-21noviembre) En asuntos relacionados con dinero o trabajo, surge la capacidad de organizar esfuerzos y dirigir tu voluntad hacia lo que está destinado a tu crecimiento.

SAGITARIO: (22 noviembre-21 diciembre) Todo lo que ocurra durante este día posee una gran relevancia, pues dejará un antecedente importante que definirá un recuerdo o un aprendizaje clave.

CAPRICORNIO: (22 diciembre-21 enero) Se activa una etapa de determinación y fuerza para avanzar sobre aquello que requiere disciplina y constancia; esta energía intensifica tu capacidad.

ACUARIO: (22 enero-19 febrero) Tienes un proceso profundo de transformación personal que influye directamente en la manera en que ejerces tu voluntad y proyectas tu identidad.

PISCIS: (20 febrero-20 marzo) Se intensifica tu sensibilidad, intuición y percepción espiritual; sientes el apoyo y la guía de tu poder superior, que se manifiesta para responder a tus oraciones. SUN