Trump Reemplaza a Kristi Noem al Frente del Departamento de Seguridad

Ciudad de México; 5 de Marzo.- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que ha reemplazado a la secretaria del Seguridad Nacional, KristiNoem, por el senador republicano Markwayne Mullin.

«Me complace anunciar que el muy respetado senador de Estados Unidos del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, se convertirá en el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), a partir del 31 de marzo de 2026», escribió Trump en Truth Social.

«La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser enviada Especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida. Agradezco a Kristi su servicio», añadió el mandatario.

Sobre Markwayne, Trump agregó que «ha realizado una labor excepcional representando a la maravillosa gente de Oklahoma, donde gané en 77 de los 77 condados en 2016, 2020 y 2024. Guerrero MAGA y exluchador profesional invicto de MMA, Markwayne se lleva de maravilla con la gente y conoce la sabiduría y el coraje necesarios para impulsar nuestra agenda de «América Primero».

Mencionó que «como único nativo americano en el Senado, Markwayne es un defensor excepcional de nuestras increíbles comunidades tribales. Markwayne trabajará incansablemente para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, los asesinos y otros delincuentes que entran ilegalmente a nuestro país, acabar con el flagelo de las drogas ilegales y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro». Sun