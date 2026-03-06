Tapachula Avanza en Energía Sustentable con Instalación de Luminarias Solares

• El proyecto busca fortalecer la seguridad, mejorar la imagen urbana y reducir costos energéticos en beneficio de la población.

Tapachula, Chiapas 6 de Marzo del 2026.– El impulso a las energías limpias y al uso responsable de los recursos naturales se ha convertido en una prioridad para diversas ciudades del país, y Tapachula no es la excepción. Durante la realización de un Congreso Internacional enfocado en tecnologías sustentables, autoridades municipales destacaron los avances que se realizan en la ciudad para modernizar el sistema de alumbrado público mediante el uso de luminarias solares.

El ingeniero William Antonio Penagos, Secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tapachula, señaló que actualmente se trabaja en la instalación de más de 4 mil luminarias solares en distintos puntos de la cabecera municipal, como parte de una estrategia orientada a fortalecer el uso de energías renovables y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Acompañado del Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez; explicó que este tipo de tecnología responde a una necesidad global de migrar hacia sistemas más sustentables, capaces de reducir el consumo de energía eléctrica convencional y al mismo tiempo generar beneficios directos para la población.

De acuerdo con el funcionario, el proyecto no solo tiene un impacto ambiental positivo, sino también social y económico, ya que al disminuir el gasto en consumo de electricidad se optimizan los recursos públicos, permitiendo que estos puedan destinarse a otras necesidades de la ciudad.

Asimismo, destacó que el alumbrado público solar también contribuye a mejorar la seguridad en calles y colonias, además de fortalecer la imagen urbana en diversas zonas del municipio.

Penagos adelantó que para este año se tiene contemplado ampliar el programa con la instalación de más de 5 mil luminarias solares adicionales, lo que permitirá avanzar en la modernización del sistema de alumbrado público y consolidar a Tapachula como un municipio comprometido con el desarrollo sustentable.

En ese sentido, hizo un llamado a la población a generar conciencia sobre la importancia del uso de energías limpias y el cuidado del medio ambiente, ya que el crecimiento urbano debe ir acompañado de prácticas responsables que permitan preservar los ecosistemas.

Finalmente, agradeció al Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, representado por el ingeniero Ernesto Hernández, por impulsar este tipo de encuentros que promueven la innovación tecnológica y fortalecen la colaboración entre especialistas y autoridades.

Subrayó que, bajo la administración municipal encabezada por el alcalde Yamil Melgar, se continuará trabajando en proyectos que favorezcan el desarrollo urbano, la sustentabilidad y el bienestar de las familias tapachultecas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.