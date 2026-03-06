Tráiler provoca daños a cables de internet en el centro de Tapachula

Tapachula, Chiapas.— Un tráiler que ingresó durante las primeras horas de este viernes a la zona urbana de la ciudad de Tapachula, provocó daños en las vías de comunicación al derribar cables de internet, dejando sin servicio a comercios ubicados en el primer cuadro de la ciudad.

1 de 4

De acuerdo con comerciantes del sector afectado, la pesada unidad circuló por calles del centro sin tomar en cuenta las restricciones de ingreso para este tipo de vehículos. Al avanzar, el tráiler jaló y derribó cables de internet que cruzaban sobre la vialidad, generando afectaciones en la conectividad de varios establecimientos.

Los locatarios señalaron que la falta de servicio de internet impacta directamente en sus actividades comerciales, ya que muchos dependen de la conexión para realizar cobros electrónicos, pedidos y comunicación con proveedores.

Ante esta situación, los comerciantes manifestaron su inconformidad y calificaron como imprudente la acción del conductor, quien —según dijeron— no midió las consecuencias al ingresar con la unidad de gran tamaño en una zona donde regularmente el paso de tráileres está restringido.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades de tránsito y municipales para que refuercen la vigilancia y eviten el ingreso de este tipo de unidades pesadas al primer cuadro de la ciudad, con el fin de prevenir nuevos incidentes que afecten tanto a comerciantes como a la infraestructura urbana.