Trump Rechaza Diálogo con Irán; “Ya es Tarde”, Sentencia

Washington, Estados Unidos (3 de marzo de 2026).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que es “demasiado tarde” para que Irán inicie un diálogo con Washington, tras una serie de ataques realizados por fuerzas estadounidenses y aliadas que han debilitado la defensa y liderazgo del régimen de Teherán, según difundieron agencias internacionales.

En un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, Trump señaló que, aunque Irán ha expresado interés en negociar, la situación actual, tras los bombardeos que —según él— dejaron al país sin defensa aérea, Armada y parte de su cúpula, hace inviable retomar conversaciones en este momento.

La declaración del mandatario se produce en el contexto de una escalada militar en Medio Oriente, donde desde fines de febrero las fuerzas estadounidenses y de Israel Defense Forces han llevado a cabo operaciones contra objetivos iraníes, despertando condenas y preocupación internacional por el aumento de tensiones.

Trump ha defendido las acciones militares como una respuesta necesaria a amenazas percibidas de Irán, asegurando que la ofensiva ha mermado la capacidad militar del país persa, aunque no ha detallado cómo ni cuándo podrían reanudarse negociaciones diplomáticas.

Por su parte, autoridades iraníes han rechazado las versiones de un acercamiento y reiteran que no están dispuestas a negociar con Washington bajo condiciones impuestas por la Casa Blanca, según declaraciones recientes de Ali Larijani, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán.

El escenario geopolítico se mantiene volátil, con advertencias de más acciones militares y críticas de actores globales que llaman a evitar una escalada mayor del conflicto.