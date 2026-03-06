Inaugura ERA la Expo Feria Tapachula 2026

El Mandatario Presenció la Coronación de la Reina de la Feria, Maylen Alvarado
También Inauguró las Exposiciones Nacionales Ganaderas de Razas Indiano e Indubrasil
*EL GOBERNADOR INVITÓ A LA POBLACIÓN A ASISTIR Y DISFRUTAR DE ESTA CELEBRACIÓN FAMILIAR QUE ENALTECE LAS RIQUEZAS NATURALES, HISTÓRICAS Y CULTURALES DE CHIAPAS.
En un ambiente de paz, alegría y fraternidad, y acompañado por las familias, que le expresaron su cariño y afecto, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la Expo Feria Tapachula 2026. Durante el acto, invitó a la población a asistir y disfrutar de esta celebración familiar que enaltece las riquezas naturales, históricas y culturales de Chiapas, impulsa las actividades comerciales, productivas y turísticas en la región y fortalece los vínculos con Centroamérica, además de presentar espectáculos musicales de primer nivel.
Estuvieron presentes la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; los secretarios de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; de Turismo, Segundo Guillén Gordillo; del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha; de Salud, Omar Gómez Cruz; de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; y la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza.
Asimismo, la directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García; la presidenta del DIF Municipal, Beba Pedrero de Melgar; el diputado local por el Distrito XIX Tapachula, Fredy Escobar Sánchez y la diputada local por el Distrito XVIII Tapachula, Elvira Catalina Aguiar Álvarez; el senador Luis Armando Melgar Bravo; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Horacio Culebro Borrayas; entre otros. Boletín Oficial