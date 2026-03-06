viernes, marzo 6, 2026
Inaugura ERA la Expo Feria Tapachula 2026

El Mandatario Presenció la Coronación de la Reina de la Feria, Maylen Alvarado
También Inauguró las Exposiciones Nacionales Ganaderas de Razas Indiano e Indubrasil

*EL GOBERNADOR INVITÓ A LA POBLACIÓN A ASISTIR Y DISFRUTAR DE ESTA CELEBRACIÓN FAMILIAR QUE ENALTECE LAS RIQUEZAS NATURALES, HISTÓRICAS Y CULTURALES DE CHIAPAS.

En un ambiente de paz, alegría y fraternidad, y acompañado por las familias, que le expresaron su cariño y afecto, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la Expo Feria Tapachula 2026. Durante el acto, invitó a la población a asistir y disfrutar de esta celebración familiar que enaltece las riquezas naturales, históricas y culturales de Chiapas, impulsa las actividades comerciales, productivas y turísticas en la región y fortalece los vínculos con Centroamérica, además de presentar espectáculos musicales de primer nivel.

Acompañado del alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, y del presidente del Patronato de la Expo Feria, Luis Emilio Barrios Solano, el mandatario presenció la coronación de la reina Maylen Alvarado. Más tarde, inauguró las Exposiciones Nacionales Ganaderas de razas indiano e indubrasil, recorrió las distintas áreas de entretenimiento y los pabellones con stands comerciales, gastronómicos y artesanales, y disfrutó del espectáculo de drones y juegos pirotécnicos que marcaron el inicio de esta tradicional feria.
Estuvieron presentes la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; los secretarios de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; de Turismo, Segundo Guillén Gordillo; del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha; de Salud, Omar Gómez Cruz; de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; y la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza.
Asimismo, la directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García; la presidenta del DIF Municipal, Beba Pedrero de Melgar; el diputado local por el Distrito XIX Tapachula, Fredy Escobar Sánchez y la diputada local por el Distrito XVIII Tapachula, Elvira Catalina Aguiar Álvarez; el senador Luis Armando Melgar Bravo; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Horacio Culebro Borrayas; entre otros. Boletín Oficial

