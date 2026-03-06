Sectur Inaugura el Vuelo Tuxtla Gutiérrez–Bahías de Huatulco de Aerobalam

Se Fortalece la Conectividad y el Desarrollo Económico Entre Chiapas y Oaxaca
——
También se Impulsan Nuevas Experiencias Para Turistas Nacionales e Internacionales
Bahías de Huatulco, Oaxaca.- El secretario de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén Gordillo, junto con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y la secretaria de Turismo de Oaxaca, Saymi Pineda Velasco, inauguraron el vuelo Tuxtla Gutiérrez–Bahías de Huatulco operado por Aerobalam, como parte de las acciones para fortalecer la conectividad y el desarrollo económico entre ambos estados.
Asimismo, esta conectividad aérea representa un puente entre dos destinos con una amplia riqueza cultural, gastronómica, histórica y natural. Además de abrir la posibilidad de impulsar nuevas experiencias para turistas nacionales e internacionales interesados en recorrer el sur del país de manera más ágil y cómoda. Boletín Oficial