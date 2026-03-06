viernes, marzo 6, 2026
Sectur Inaugura el Vuelo Tuxtla Gutiérrez–Bahías de Huatulco de Aerobalam

Se Fortalece la Conectividad y el Desarrollo Económico Entre Chiapas y Oaxaca
También se Impulsan Nuevas Experiencias Para Turistas Nacionales e Internacionales

Bahías de Huatulco, Oaxaca.- El secretario de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén Gordillo, junto con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y la secretaria de Turismo de Oaxaca, Saymi Pineda Velasco, inauguraron el vuelo Tuxtla Gutiérrez–Bahías de Huatulco operado por Aerobalam, como parte de las acciones para fortalecer la conectividad y el desarrollo económico entre ambos estados.

Este nuevo destino se suma al trayecto Tuxtla Gutiérrez–Oaxaca, lo que facilitará el traslado de visitantes y fortalecerá el intercambio turístico regional, especialmente con Chiapas, uno de los mercados más importantes para Oaxaca.
Asimismo, esta conectividad aérea representa un puente entre dos destinos con una amplia riqueza cultural, gastronómica, histórica y natural. Además de abrir la posibilidad de impulsar nuevas experiencias para turistas nacionales e internacionales interesados en recorrer el sur del país de manera más ágil y cómoda. Boletín Oficial

