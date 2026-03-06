Yamil Melgar Recibe a Pablo Villatoro, Alcalde de Retalhuleu, Guatemala

*Estrechan lazos de Cooperación Entre Ambas Ciudades.
Tapachula, Chiapas.– El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, recibió al alcalde de Retalhuleu, Guatemala, Pablo Villatoro y a su equipo de trabajo, en un encuentro que tuvo como propósito fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas ciudades.
Durante su visita, el edil guatemalteco recorrió diversos espacios de la ciudad y fue testigo de las bellezas naturales que distinguen a Tapachula, así como del dinamismo que caracteriza a este municipio de la costa chiapaneca.
En el marco de este encuentro al que asistieron los regidores Nancy López Ruiz, Rosa Cortés Rueda, Adriana Blas Solís y Edi Alberto García Juárez, se destacó que Tapachula se vive en paz, siendo un municipio que brinda condiciones de seguridad, hospitalidad y confianza para quienes lo visitan.
El presidente municipal reiteró que su administración continuará fortaleciendo los vínculos de colaboración con municipios de la región fronteriza, promoviendo el intercambio y el bienestar de las familias de ambos lados de la frontera.
A esta reunión también asistieron, por parte del municipio de Retalhuleu, Guatemala la esposa del presidente municipal, Sarai Yamilet Sagastume de Villatoro y los servidores públicos Vardin Ottoniel Calvillo Alvarado, Ángel Mario Contreras Roldan; Otoniel De León Ramírez; Melvin Armando de León; Ana Hercilia de León Mazariegos y Ademar Alvarado. Boletín Oficial