Yamil Melgar Recibe a Pablo Villatoro, Alcalde de Retalhuleu, Guatemala

*Estrechan lazos de Cooperación Entre Ambas Ciudades.

Tapachula, Chiapas.– El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, recibió al alcalde de Retalhuleu, Guatemala, Pablo Villatoro y a su equipo de trabajo, en un encuentro que tuvo como propósito fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas ciudades.

Durante su visita, el edil guatemalteco recorrió diversos espacios de la ciudad y fue testigo de las bellezas naturales que distinguen a Tapachula, así como del dinamismo que caracteriza a este municipio de la costa chiapaneca.



Como parte de su agenda, el alcalde de Retalhuleu también visitó las instalaciones de la Expo Feria Tapachula 2026, donde pudo conocer de cerca la organización de este importante evento y participar en su acto inaugural.En el marco de este encuentro al que asistieron los regidores Nancy López Ruiz, Rosa Cortés Rueda, Adriana Blas Solís y Edi Alberto García Juárez, se destacó que Tapachula se vive en paz, siendo un municipio que brinda condiciones de seguridad, hospitalidad y confianza para quienes lo visitan.El presidente municipal reiteró que su administración continuará fortaleciendo los vínculos de colaboración con municipios de la región fronteriza, promoviendo el intercambio y el bienestar de las familias de ambos lados de la frontera.A esta reunión también asistieron, por parte del municipio de Retalhuleu, Guatemala la esposa del presidente municipal, Sarai Yamilet Sagastume de Villatoro y los servidores públicos Vardin Ottoniel Calvillo Alvarado, Ángel Mario Contreras Roldan; Otoniel De León Ramírez; Melvin Armando de León; Ana Hercilia de León Mazariegos y Ademar Alvarado. Boletín Oficial