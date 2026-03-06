viernes, marzo 6, 2026
Con Fracturas Terminó una Motociclista

*Tapachula, Frente al Antiguo hospital Regional

*El Chofer de un Auto, al Parecer, le Hizo Corte de Circulación y se dio a la Fuga

Tapachula, Chiapas; 5 de marzo.- La mañana de este jueves 5 de marzo de 2026, se registró un aparatoso accidente vial sobre el boulevard Antiguo Aeropuerto, dejando como saldo a una mujer herida y cuantiosos daños materiales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:50 horas, justo frente a las instalaciones del Antiguo Hospital Regional. De acuerdo con la versión de testigos presenciales, la víctima, identificada como María “N” de 34 años, circulaba de manera normal a bordo de su motocicleta cuando un automóvil le realizó corte de circulación. El impacto fue tan violento que la fémina salió proyectada aproximadamente 4 metros sobre la carpeta asfáltica.
Después de provocar el percance, el conductor responsable se dio a la fuga con rumbo hasta el momento desconocido. Testigos presenciales y conductores, solicitaron el auxilio al personal de guardia del 911 emergencias.
Elementos de las diferentes corporaciones policiacas y rescatistas del Grupo SAE, se trasladaron al lugar e informaron que la paciente se encontraba consciente pero desorientada y presentaba una posible fractura en las cervicales y en el brazo.
El personal de rescate llevó a María “N” de urgencia al Hospital IMSS Nueva Frontera, para recibir atención médica especializada. En el lugar del accidente, las autoridades locales tomaron conocimiento de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes y dar con el paradero del vehículo implicado. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

