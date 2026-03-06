Dos Muertos en Choque por Alcance de Autobús de Pasajeros

*Ocozocoautla

*La Unidad se Estrelló Contra un Tráiler que Circulaba Lento Debido a la Neblina

Ocozocoautla, Chiapas; 5 de marzo.- Eran las 06:00 de la mañana del jueves, cuando se registró un trágico accidente, un autobús de pasajeros se estrelló atrás de una pesada unidad que aparentemente iba a vuelta de rueda en la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, al menos dos personas fallecieron en el lugar.

Todo parece indicar que fue la neblina sobre el asfalto, lo que provocó la poca visibilidad al chofer de un autobús Volvo de la línea TLA Titanium con número económico 9800, procedente de la Ciudad de México y tenía como destino Tuxtla Gutiérrez.



Pero fue a la altura del kilómetro 184+900 donde la unidad de pasaje se estrelló por alcance contra un tráiler Kenworth doble remolque que tenía el mismo destino que el carro de pasaje. Al parecer fue el exceso de velocidad lo que provocó que el camión pasajero se estampara por alcance en la carrocería del mastodonte.El Volvo se comprimió de la parte frontal tras el impacto, esto desató los lamentos, llantos y de desesperación entre los usuarios afectados, varios estaban inmóviles en sus butacas debido a su estado de salud.Personal de CAPUFE fueron alertados luego que automovilistas reportaran la tragedia en la caseta de Ocuilapa, al apoyo se sumaron Socorros de otras corporaciones de Berriozábal, Ocozocoautla y personal de Bomberos de la capital chiapaneca. De primera mano se dijo que por desgracia el chofer del autobús había fallecido casi al instante, al igual que una mujer de la tercera edad que viajaba en la silla atrás de él.Detallaron autoridades que de un total de 39 lesionados, 12 de ellos fueron trasladados al hospital “12 Camas” en el municipio de Berriozábal, mientras que los otros 27 fueron ingresados al nosocomio “Gilberto Gómez Maza”.Entre las víctimas se encontraban Arturo Córdova Ávila, de 53 años, Astrid Michel León Pérez (27), Ricardo González Nandayapa (28), Alexis Ramírez Solías (11), Elisa Abigais Ramírez Solías (5), Fabiola Solías López (31), Carlos Pérez Bolón (37), Jesús Enrique Vázquez Espinosa (43), Janeth Santiago Zárate (43), Pascual Amado Hernández (67) Janeth Hernández Márquez (43), Alondra Carolina Casta Hernández (21).Además de María Arcelia Macías Robelo (64), Carlos Sarmiento (45), Guillermo González López (52), Israel Palacios Martín z (20), Edith Galindo Bonilla (55), Karina Galindo Bonilla (52), Brian Jiménez Luna (23), Alán Ruiz Navarro (32), Jorge López Méndez (42).También en la lista estaba Said Tannos Pero (24), Ámbar Esmeralda Zúñiga Gallegos (28), Juventina Bernardino Mexicaña (72), Guadalupe Dayanita Trejo Nájera (22), Ámbar Alana Ruiz Zúñiga (2) y Alan Damian Ruiz Zúñiga (4), son algunas de las 39 víctimas.Asimismo se dijo que derivado de las primeras investigaciones, mencionaron elementos de la Guardia Nacional División Caminos que el chofer del tráiler había logrado huir para evadir a las autoridades. EL ORBE / Isabel Utrilla / Corresponsal