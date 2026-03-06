Camioneta Estuvo a Punto de Caer al Dren Pluvial

*Tapachula, en la 7ª Sur del Par Vial

*El Conductor se Bajó Momentáneamente de la Camioneta Frente a una Tienda y la Dejó Encendida

Tapachula, Chiapas; 5 de marzo.- Un aparatoso incidente automovilístico estuvo a punto de registrarse sobre la 7ª Sur del Par Vial, metros antes de llegar a la calle conocida como la del Internado, luego de que una camioneta tipo Pick Up de color blanco, perteneciente a una empresa privada, quedara al borde del dren pluvial.

De acuerdo con la versión del conductor, éste había estacionado momentáneamente el vehículo frente a una tienda de autoservicio ubicada en la 7ª Sur, descendió de la camioneta para ingresar al establecimiento y la dejó encendida.

Al salir del lugar se llevó una gran sorpresa al percatarse de que su vehículo se había desplazado y se encontraba prácticamente al borde del dren pluvial, con el riesgo de caer al canal. Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas ni daños mayores.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes procedieron a tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, se informó que se esperaba el arribo de la aseguradora y de una grúa para retirar la unidad y evitar mayores complicaciones en la zona.

El hecho generó curiosidad entre transeúntes y automovilistas que circulaban por el lugar aunque la situación fue controlada sin que pasara a mayores. EL ORBE / Martha Guillén