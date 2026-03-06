viernes, marzo 6, 2026
spot_img
InicioRojasCamioneta Estuvo a Punto de Caer al Dren Pluvial
Rojas

Camioneta Estuvo a Punto de Caer al Dren Pluvial

0
8

*Tapachula, en la 7ª Sur del Par Vial

*El Conductor se Bajó Momentáneamente de la Camioneta Frente a una Tienda y la Dejó Encendida

Tapachula, Chiapas; 5 de marzo.- Un aparatoso incidente automovilístico estuvo a punto de registrarse sobre la 7ª Sur del Par Vial, metros antes de llegar a la calle conocida como la del Internado, luego de que una camioneta tipo Pick Up de color blanco, perteneciente a una empresa privada, quedara al borde del dren pluvial.
De acuerdo con la versión del conductor, éste había estacionado momentáneamente el vehículo frente a una tienda de autoservicio ubicada en la 7ª Sur, descendió de la camioneta para ingresar al establecimiento y la dejó encendida.
Al salir del lugar se llevó una gran sorpresa al percatarse de que su vehículo se había desplazado y se encontraba prácticamente al borde del dren pluvial, con el riesgo de caer al canal. Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas ni daños mayores.
Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes procedieron a tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, se informó que se esperaba el arribo de la aseguradora y de una grúa para retirar la unidad y evitar mayores complicaciones en la zona.
El hecho generó curiosidad entre transeúntes y automovilistas que circulaban por el lugar aunque la situación fue controlada sin que pasara a mayores. EL ORBE / Martha Guillén

Camioneta Estuvo a Punto de Caer al Dren Pluvial
Artículo anterior
Dos Muertos en Choque por Alcance de Autobús de Pasajeros
Artículo siguiente
Adulto Mayor por Poco Muere Atragantado
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina en vivo desde Zapopan, Jalisco. Viernes 06 de marzo 2026

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Sectur Inaugura el Vuelo Tuxtla Gutiérrez–Bahías de Huatulco de Aerobalam

Al Instante staff - 0
Se Fortalece la Conectividad y el Desarrollo Económico Entre Chiapas y Oaxaca ------ También se Impulsan Nuevas Experiencias Para Turistas Nacionales e Internacionales Bahías de Huatulco, Oaxaca.-...
Leer más

Beyra Celebra Aniversario

Al Instante staff - 0
De una manera muy especial y llena de energía, Beyra Salazar celebró su cumpleaños número 31 organizando una carrera en compañía de amigos y...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV