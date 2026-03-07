Inaugura ERA Primera Etapa de la Construcción de la Unidad Administrativa en Motozintla

En Gira por la Sierra de Chiapas, el Gobernador Supervisó la Construcción de Brechas Cortafuegos

Albergará de Manera Digna y Funcional a la Fiscalía de Distrito Sierra Mariscal y a la SSP

Impulsa Estratégicas del Programa de Restauración y Saneamiento de Microcuencas

*EL MANDATARIO DESTACÓ QUE SE FORTALECERÁ LA GOBERNABILIDAD Y EL ESTADO DE DERECHO, ADEMÁS DE AGILIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA REGIÓN SIERRA MARISCAL.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la primera etapa de la construcción de la Unidad Administrativa en el municipio de Motozintla, una infraestructura moderna que albergará de manera digna y funcional a la Fiscalía de Distrito Sierra Mariscal y a la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Este espacio permitirá fortalecer la gobernabilidad y el Estado de derecho, además de agilizar la atención de las necesidades de la región Sierra Mariscal.



En este contexto, el mandatario resaltó que, gracias al trabajo coordinado entre autoridades estatales, federales y municipales, así como al respaldo de las Fuerzas Armadas, fue posible recuperar la seguridad y la estabilidad social en la Sierra. Sostuvo que avanzar hacia la paz permite a su administración concentrar programas, acciones y obras prioritarias orientadas al bienestar de la población y al impulso del desarrollo económico y productivo.“Me daba tristeza ver que la Sierra se había convertido en un punto olvidado por las autoridades. Nosotros queremos que sea una prioridad; por eso, una vez restablecida la seguridad, lo que sigue es fortalecer los servicios para la población. Buscamos mejorar la atención en salud, garantizar una impartición de justicia más eficiente y dignificar la educación”, expresó. Asimismo, precisó que también se trabajará para impulsar la cafeticultura y modernizar la infraestructura carretera de la región.Ramírez Aguilar enfatizó que quedó atrás la etapa en la que algunas organizaciones se dedicaban únicamente a extorsionar y actuar al margen de la ley. Por ello, convocó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto ilícito para que las autoridades procedan con firmeza contra quienes pretendan alterar la tranquilidad de las comunidades. Asimismo, llamó a valorar la paz, mantener el orden, fortalecer la convivencia basada en el respeto y la solidaridad, y sumarse a las tareas de cuidado del medio ambiente y protección civil.Posteriormente, el Gobernador visitó el ejido Rivera de Morelos, donde supervisó la construcción de brechas cortafuegos y otras acciones estratégicas del Programa de Restauración y Saneamiento de Microcuencas. Este proyecto reafirma el compromiso del gobierno de la Nueva ERA con la protección de la madre tierra, mediante la prevención de riesgos y la recuperación y conservación de los recursos naturales.El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que, derivado de las acciones emprendidas en materia de seguridad, la paz en la Sierra hoy es una realidad. Detalló que, en poco más de un año de esta administración, la región pasó de ser la zona con mayores índices de inseguridad a registrar la menor incidencia delictiva en la entidad. Reconoció también el trabajo de la Fiscalía de Distrito Sierra Mariscal y la inversión destinada a la reconstrucción de esta Unidad Administrativa, lo cual brinda mayor tranquilidad a las familias.En representación de la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, el subsecretario de Obras Públicas, Cicerón Argüello Kanter, indicó que, tras años de deterioro y limitaciones en su funcionamiento, la rehabilitación de este inmueble fortalecerá la capacidad operativa de las instituciones de seguridad y procuración de justicia al contar con instalaciones seguras y funcionales.Añadió que ello permitirá mejorar la atención y reforzar la confianza de la ciudadanía. Informó que en esta primera etapa se invirtieron 46.8 millones de Pesos y que se contempla una segunda fase con una inversión aproximada de 24 millones de Pesos. Boletín Oficial