sábado, marzo 7, 2026
InicioAl InstanteINICIÓ PRIMERA FERIA AGROINDUSTRIAL EN LA EFT 2026.
Al Instante

INICIÓ PRIMERA FERIA AGROINDUSTRIAL EN LA EFT 2026.

Tapachula, Chiapas 06 de marzo 2026.- Con el desarrollo de cuatro conferencias dirigidas a los productores, emprendedores y empresarios inició la Primera Feria Agroindustrial del Soconusco en el marco de la Expo Feria Tapachula (2026).

Integrantes del patronato de la EFT 2026, Carina Martínez y César Villatoro con la representación del presidente, Emilio Barrios Solano, el director de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Agrícola de la Secretaría del Campo, César Antonio Nájera, la Reina de la EFT, Maylen I, inauguraron los foros que se desarrollan en la zona ganadera donde 75 expositores ofrecen a los asistentes mango, frutas procesadas, café, miel, chocolate, salsas, plátano, artesanías, ropa típica, y muchos otros productos elaborados con materia prima de la región.
La Primera Feria Agroindustrial del Soconusco 2026, se desarrollará hasta el 15 de marzo y el acceso es completamente gratis pagando la entrada a la EFT 2026, explicó el presidente de la feria más importante de la región

