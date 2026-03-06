Hombre fallece presuntamente por paro cardíaco

Tapachula, Chiapas a 6 de marzo de 2026.-

Un hombre perdió la vida la tarde de este viernes en la vía pública, en pleno centro de la ciudad, lo que provocó la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

Los hechos se registraron alrededor de las cinco de la tarde sobre la 3ª calle Poniente, entre 11 y 13 avenida Norte, donde un hombre de aproximadamente 45 a 50 años de edad presuntamente sufrió un paro cardíaco.

De acuerdo con testigos, momentos antes la persona se encontraba conviviendo en la coctelería “El Pulpo Veloz”, cuando comenzó a sentirse mal y posteriormente colapsó.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal, quienes acordonaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes. También arribó un paramédico, quien tras revisarlo confirmó que el masculino ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente llegaron elementos de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

De manera preliminar, algunas personas indicaron que el hombre era conocido con el apodo de “El Pelón”, quien presuntamente se dedicaba al oficio de chiclero. Hasta el momento permanece en calidad de desconocido, ya que no se ha confirmado oficialmente su identidad. Carlos Montes