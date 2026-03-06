Poder Judicial del Estado impone 50 años de prisión a responsables de Homicidio Calificado

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria ejemplar en contra de dos personas del sexo masculino de nacionalidad hondureña y una persona del sexo femenino con nacionalidad mexicana, por el delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio de un hombre con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Palenque, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Catazajá resolvió imponerle 50 años de prisión a Ángel “N”, a Edin “N” y a Karla “N”, y se les condenó al pago de la reparación del daño. Además, no se les concedió ningún beneficio sustitutivo de la pena.

Esta sentencia se dictó una vez realizado el desahogo de pruebas durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de la y los hoy sentenciados.

Con esta determinación, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana, accesible y firme, que evite la impunidad en los delitos que atenten contra la integridad y la vida de las y los chiapanecos.