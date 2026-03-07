sábado, marzo 7, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalUniversidad Politécnica de Tapachula Impulsa Formación Tecnológica
Local

Universidad Politécnica de Tapachula Impulsa Formación Tecnológica

0
21

*Para los Nuevos Polos de Desarrollo.

Tapachula, Chiapas; 6 de Marzo.- La formación de capital humano especializado en tecnología e innovación se ha convertido en una prioridad para el desarrollo regional, y en ese contexto la Universidad Politécnica de Tapachula fortalece sus programas académicos para preparar a jóvenes que respondan a las nuevas necesidades de la industria y la economía.
El rector, Andrés Sánchez de León, destacó que esta casa de estudios cuenta con más de 15 años de presencia en la región y forma parte del sistema de universidades politécnicas y tecnológicas del país, enfocadas en la preparación de profesionistas con alto nivel técnico y científico.
Explicó que actualmente la universidad no solo imparte programas de ingeniería, sino que también desarrolla estudios de investigación y posgrado, cuyos resultados comienzan a tener impacto en distintos sectores productivos y sociales de Chiapas.
“Tenemos un estándar alto de calidad para que todos los jóvenes que egresan puedan brindar un servicio real a la sociedad chiapaneca”, señaló.
Entre las carreras con mayor demanda destaca Ingeniería en Mecatrónica, la cual ha registrado un crecimiento significativo debido al avance de la automatización, la robótica y las nuevas tecnologías aplicadas a la industria.
También subrayó que la institución cuenta con 10 programas de Ingeniería, además de una modalidad mixta, que permite a trabajadores de la industria capacitarse y obtener certificaciones que acrediten sus conocimientos y experiencia laboral.
Asimismo, estudiantes y docentes participan activamente en encuentros académicos y tecnológicos, como el Congreso internacional realizado recientemente en Tapachula, donde presentaron proyectos y propuestas innovadoras orientadas al desarrollo sustentable y tecnológico.
Finalmente, hizo un llamado a los estudiantes de nivel medio superior para que conozcan la universidad y sus instalaciones, invitándolos a participar en las jornadas de visitas y orientación vocacional. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

Universidad Politécnica de Tapachula Impulsa Formación Tecnológica
Artículo anterior
FGE y SSP Aseguran 150 Kilos de Marihuana en Suchiate
Artículo siguiente
Anuncian Nuevo Financiamiento Para Cafeticultores de la Región
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Inauguración de Bachillerato Nacional. Ixtapaluca, Estado de México

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del evento Inauguración del Bachillerato Nacional plantel Ixtapaluca, que preside la Presidenta Constitucional de los Estados...
Leer más

Maylen I es Coronada Reina de la Expo Feria Tapachula 2026

Al Instante staff - 0
En una noche llena de luces, tradición y juegos pirotécnicos, Maylen I fue coronada como Reina de la Expo Feria Tapachula 2026, ante cientos...
Leer más

Poder Judicial del Estado impone 50 años de prisión a responsables de Homicidio Calificado

Al Instante staff - 0
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria ejemplar en contra de dos personas del...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV