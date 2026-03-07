Universidad Politécnica de Tapachula Impulsa Formación Tecnológica

*Para los Nuevos Polos de Desarrollo.

Tapachula, Chiapas; 6 de Marzo.- La formación de capital humano especializado en tecnología e innovación se ha convertido en una prioridad para el desarrollo regional, y en ese contexto la Universidad Politécnica de Tapachula fortalece sus programas académicos para preparar a jóvenes que respondan a las nuevas necesidades de la industria y la economía.

El rector, Andrés Sánchez de León, destacó que esta casa de estudios cuenta con más de 15 años de presencia en la región y forma parte del sistema de universidades politécnicas y tecnológicas del país, enfocadas en la preparación de profesionistas con alto nivel técnico y científico.

Explicó que actualmente la universidad no solo imparte programas de ingeniería, sino que también desarrolla estudios de investigación y posgrado, cuyos resultados comienzan a tener impacto en distintos sectores productivos y sociales de Chiapas.

“Tenemos un estándar alto de calidad para que todos los jóvenes que egresan puedan brindar un servicio real a la sociedad chiapaneca”, señaló.

Entre las carreras con mayor demanda destaca Ingeniería en Mecatrónica, la cual ha registrado un crecimiento significativo debido al avance de la automatización, la robótica y las nuevas tecnologías aplicadas a la industria.

También subrayó que la institución cuenta con 10 programas de Ingeniería, además de una modalidad mixta, que permite a trabajadores de la industria capacitarse y obtener certificaciones que acrediten sus conocimientos y experiencia laboral.

Asimismo, estudiantes y docentes participan activamente en encuentros académicos y tecnológicos, como el Congreso internacional realizado recientemente en Tapachula, donde presentaron proyectos y propuestas innovadoras orientadas al desarrollo sustentable y tecnológico.

Finalmente, hizo un llamado a los estudiantes de nivel medio superior para que conozcan la universidad y sus instalaciones, invitándolos a participar en las jornadas de visitas y orientación vocacional. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros