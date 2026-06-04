Urgen Atender Sobre Población de Perros Callejeros en la Ciudad

* Representan un Riesgo Sanitario.

Tapachula, Chiapas 3 de junio 2026.- La creciente presencia de perros en situación de abandono en distintos sectores de Tapachula se ha convertido en un problema de salud pública que requiere atención inmediata de las autoridades municipales, advirtió la doctora Lilia Eugenia Chong, presidenta de la Fundación de Perritos de la Calle.

La especialista señaló que la falta de un Centro de Control Canino impide atender de manera integral la sobrepoblación de animales que deambulan en calles, colonias y mercados, una situación que además representa riesgos sanitarios para la población.

Explicó que entre las principales afectaciones se encuentran enfermedades gastrointestinales derivadas de la contaminación provocada por las heces, las cuales pueden dispersarse en el ambiente y llegar a alimentos o fuentes de agua.

A ello se suma la presencia de garrapatas durante la temporada de calor, parásitos que pueden transmitir rickettsiosis, una enfermedad bacteriana potencialmente mortal para las personas.

La doctora Chong atribuyó esta problemática al abandono de mascotas por parte de sus propietarios, quienes en muchos casos dejan de hacerse responsables cuando los animales crecen, envejecen o requieren atención médica, provocando que terminen en la vía pública.

Aunque reconoció que existen campañas de vacunación y esterilización impulsadas por las autoridades, indicó que estas se enfocan principalmente en animales con dueño, mientras que la población callejera continúa reproduciéndose sin control.

Ante este panorama, la Fundación de Perritos de la Calle reiteró la necesidad de crear un Centro de Control Canino que permita el resguardo temporal de los animales, su atención médica, vacunación, esterilización y posterior incorporación a programas de adopción responsable.

La activista explicó que uno de los principales obstáculos para desarrollar campañas dirigidas a perros sin hogar es la ausencia de instalaciones adecuadas para el periodo de recuperación posterior a las cirugías, lo que limita las acciones de control poblacional. EL ORBE/Nelson Bautista