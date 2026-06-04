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Habitantes de Colinas del Rey Retuvieron por Varias Horas a Trabajadores de la CFE

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*- Exigieron que Cambiaran un Transformador que les Estaba Causando Constantes Apagones
*- Tras Varias Horas de Tensión, Finalmente el Desperfecto fue Reparado

Tapachula, Chiapas 3 de Junio del 2026.- Habitantes de la colonia Colinas del Rey, en la zona nor oriente de la ciudad de Tapachula, mantuvieron retenidos desde las 9:00 de la noche del pasado martes a una cuadrilla del personal de la Comisión Federal de Electricidad que supuestamente realizaría la reparación del suministro eléctrico, pero luego dijeron que solo se trataba de una revisión.
Los vecinos se empezaron a congregar en la zona y bloquearon las calles para evitar que personal de la CFE se fuera, exigiendo que repararan el desperfecto de manera inmediata, bloqueando calles y haciendo una convocatoria mayor de los lugareños.
Ante la presión social, personal de CFE se vio obligado a cambiar un transformado que abastece de suministro eléctrico a decenas de viviendas.
Al lugar llegaron elementos de seguridad estatal y municipal para evitar confrontaciones, por lo que se vivió una tensa calma.
Finalmente, los trabajadores de Comisión Federal repararon el suministro eléctrico, debido a la presión de los habitantes de este sector de la ciudad, instalando un transformador nuevo. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.

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