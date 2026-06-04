EEUU Investiga a 2 Gobernadores más de Morena, Revela «LA Times»

*Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

Ciudad de México, 3 de Junio.- El gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado, el primero, y por huachicol, el segundo, de acuerdo con «Los Angeles Times».

Según el diario estadounidense, a ambos se les revocó su visa en medio de investigaciones penales, pero se encuentran bajo un programa conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, que permite a personas no ciudadanas testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos reales o pendientes en su contra o en contra de terceros.



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Una investigación de «Los Angeles Times» y «Puente News Collaborative» señala que la acción contra los gobernadores en funciones, amenaza con debilitar a Morena, partido gobernante de México, y tensar aún más la relación entre ambos países.Según fuentes relacionadas con el caso, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos, la visa del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo fue cancelada el año pasado y Estados Unidos lo investiga por presuntos vínculos con el crimen organizado.Mientras que la investigación contra Américo Villarreal está relacionada con el contrabando de combustible, según fuentes cercanas al caso, quienes indicaron que Villarreal también cuenta con la libertad condicional por beneficio público significativo.En abril pasado, el Departamento de Justicia de EU acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios, de ayudar al Cártel de Sinaloa a introducir de contrabando fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y favores electorales.—–Permisos «parole» para Alfonso Durazo y Américo VillarealDe acuerdo con las fuentes de los periodistas, a Durazo, exsecretario de Seguridad Publica en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le fue negada una visa, pero viaja a Estados Unidos de manera regular para recibir atención médica bajo un programa especial estadunidense empleado para individuos que están cooperando con seguridad pública.«El programa, conocido como Significant Public Benefit parole, permite a no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos actuales o pendientes contra ellos u otros», de acuerdo con la investigación dada a conocer este miércoles.En el caso de Américo Villarreal, actual mandatario estatal de Tamaulipas, también contaría con ese permiso especial y «cuando cruza a Estados Unidos frecuentemente es escoltado por oficiales estadunidenses». Sun