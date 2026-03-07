FGE y SSP Aseguran 150 Kilos de Marihuana en Suchiate

*La Droga Estaba Abandonada en una Camioneta.
Suchiate, Chiapas; 06 de Marzo.- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) lograron el decomiso de un importante cargamento de droga en el municipio de Suchiate.
Al revisar la unidad, los agentes de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) confirmaron que el vehículo transportaba mercancía lícita que consistía en bolsas cargadas con hierba verde y seca, con características propias de la marihuana, arrojando un peso aproximado de 150 kilogramos.
El vehículo y el enervante fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda