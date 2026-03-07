sábado, marzo 7, 2026
FGE y SSP Aseguran 150 Kilos de Marihuana en Suchiate
FGE y SSP Aseguran 150 Kilos de Marihuana en Suchiate

*La Droga Estaba Abandonada en una Camioneta.

Suchiate, Chiapas; 06 de Marzo.- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) lograron el decomiso de un importante cargamento de droga en el municipio de Suchiate.

Los hechos se registraron durante patrullajes de prevención y proximidad social en la colonia Vista Alegre, del municipio de Suchiate, al transitar por un camino de terracería, cuando en la esquina de Calle Los Tulipanes, las fuerzas estatales integradas por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Fronteriza, localizaron una camioneta Nissan estaquitas.
Al revisar la unidad, los agentes de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) confirmaron que el vehículo transportaba mercancía lícita que consistía en bolsas cargadas con hierba verde y seca, con características propias de la marihuana, arrojando un peso aproximado de 150 kilogramos.
El vehículo y el enervante fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

