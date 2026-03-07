Harfuch Destaca 47 Detenidos por el Caso “Rancho Izaguirre”

Existen Indicios de que el Recinto fue Usado Como Centro de Adiestramiento de un Grupo Criminal

Afirmó que Aun hay Ordenes de Aprehensión por Cumplimentarse e

Zapopan, Jal.;6 de Marzo.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó que van 47 personas detenidas por el caso del Racho Izaguirre, a un año de los hallazgos en este predio en Teuchitlán, Jalisco.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 6 de marzo en Zapopan, Jalisco, García Harfuch indicó que «lo que se ha encontrado, son más indicios de un centro de adiestramiento».



«De este caso, van 47 detenidos vinculados por diversos delitos, y es más al momento, lo que se ha encontrado son más indicios de un centro de adiestramiento que otra cosa.«Recordemos que solo se encontró, hasta ahorita hay indicios de una persona que perdió la vida y van 47 detenidos por este por este hecho», dijo.Señaló el Secretario de Seguridad que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, debe dar la información.La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la información relacionada con este caso la tiene que dar la FGR.«Hay que esperar a la información. Hay mucha comunicación, eso es muy importante, de la Fiscalía General con los colectivos y va a seguir habiendo más relación, además de la que tiene la Secretaría de Gobernación para dar toda la información», dijo la Presidenta.«Sí hay órdenes de aprehensión que faltan por cumplimentar», agregó el Secretario de Seguridad. Sun