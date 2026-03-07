sábado, marzo 7, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaNacionalHarfuch Destaca 47 Detenidos por el Caso “Rancho Izaguirre”
Nacional

Harfuch Destaca 47 Detenidos por el Caso “Rancho Izaguirre”

0
13

Existen Indicios de que el Recinto fue Usado Como Centro de Adiestramiento de un Grupo Criminal
——-
Afirmó que Aun hay Ordenes de Aprehensión por Cumplimentarse e

Zapopan, Jal.;6 de Marzo.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó que van 47 personas detenidas por el caso del Racho Izaguirre, a un año de los hallazgos en este predio en Teuchitlán, Jalisco.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 6 de marzo en Zapopan, Jalisco, García Harfuch indicó que «lo que se ha encontrado, son más indicios de un centro de adiestramiento».

«De este caso, van 47 detenidos vinculados por diversos delitos, y es más al momento, lo que se ha encontrado son más indicios de un centro de adiestramiento que otra cosa.
«Recordemos que solo se encontró, hasta ahorita hay indicios de una persona que perdió la vida y van 47 detenidos por este por este hecho», dijo.
Señaló el Secretario de Seguridad que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, debe dar la información.
La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la información relacionada con este caso la tiene que dar la FGR.
«Hay que esperar a la información. Hay mucha comunicación, eso es muy importante, de la Fiscalía General con los colectivos y va a seguir habiendo más relación, además de la que tiene la Secretaría de Gobernación para dar toda la información», dijo la Presidenta.
«Sí hay órdenes de aprehensión que faltan por cumplimentar», agregó el Secretario de Seguridad. Sun

Harfuch Destaca 47 Detenidos por el Caso “Rancho Izaguirre”
Artículo anterior
Anuncia Presidenta Sheinbaum Construcción de más Bachilleratos “Margarita Maza”
Artículo siguiente
10 Hospitales del IMSS, Dentro de los 250 Mejores del Mundo: Zoé Robledo
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Maylen I es Coronada Reina de la Expo Feria Tapachula 2026

Al Instante staff - 0
En una noche llena de luces, tradición y juegos pirotécnicos, Maylen I fue coronada como Reina de la Expo Feria Tapachula 2026, ante cientos...
Leer más

Poder Judicial del Estado impone 50 años de prisión a responsables de Homicidio Calificado

Al Instante staff - 0
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria ejemplar en contra de dos personas del...
Leer más

INICIÓ PRIMERA FERIA AGROINDUSTRIAL EN LA EFT 2026.

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 06 de marzo 2026.- Con el desarrollo de cuatro conferencias dirigidas a los productores, emprendedores y empresarios inició la Primera Feria Agroindustrial...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV