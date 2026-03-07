Asesinan a balazos a un hombre en el parque El Malecón de Tapachula

Tapachula, Chiapas; sábado 7 de marzo de 2026.— Un hombre fue asesinado a balazos alrededor de las 7:00 de la mañana de este sábado en el kiosco del Parque El Malecón, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, personas que se encontraban en el lugar escucharon varias detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Al sitio arribó una unidad motorizada del grupo SAE, cuyo elemento localizó a un hombre tirado en el área del kiosco, en posición de cúbito supino. Tras realizar la valoración correspondiente se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Según los primeros datos, la víctima presentaba al menos tres impactos de bala a la altura del tórax y abdomen, heridas que le habrían provocado la muerte prácticamente en el lugar.

Hasta el momento el fallecido permanece en calidad de desconocido; de manera preliminar se presume que podría tratarse de una persona en situación de calle que se encontraba en el kiosco.

El área fue acordonada por elementos policiacos mientras peritos realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley e iniciar las investigaciones. El orbe/Carlos Montes