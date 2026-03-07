sábado, marzo 7, 2026
spot_img
InicioAl InstanteAsesinan a balazos a un hombre en el parque El Malecón de...
Al InstanteRojas

Asesinan a balazos a un hombre en el parque El Malecón de Tapachula

0
15

Tapachula, Chiapas; sábado 7 de marzo de 2026.— Un hombre fue asesinado a balazos alrededor de las 7:00 de la mañana de este sábado en el kiosco del Parque El Malecón, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, personas que se encontraban en el lugar escucharon varias detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Al sitio arribó una unidad motorizada del grupo SAE, cuyo elemento localizó a un hombre tirado en el área del kiosco, en posición de cúbito supino. Tras realizar la valoración correspondiente se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Según los primeros datos, la víctima presentaba al menos tres impactos de bala a la altura del tórax y abdomen, heridas que le habrían provocado la muerte prácticamente en el lugar.

Hasta el momento el fallecido permanece en calidad de desconocido; de manera preliminar se presume que podría tratarse de una persona en situación de calle que se encontraba en el kiosco.

El área fue acordonada por elementos policiacos mientras peritos realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley e iniciar las investigaciones. El orbe/Carlos Montes

Artículo anterior
Inauguración de Bachillerato Nacional. Ixtapaluca, Estado de México
Artículo siguiente
EN EDOMEX, PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURA BACHILLERATO NACIONAL PLANTEL IXTAPALUCA
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Video sensible del momento del asalto en la Quesería

Al Instante staff - 0
Leer más

Empleado muere tras ser baleado durante asalto a quesería en Tapachula

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 7 de marzo 2026.— Un empleado fue baleado durante un asalto armado en la Quesería San Francisco y falleció 15 minutos...
Leer más

EN EDOMEX, PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURA BACHILLERATO NACIONAL PLANTEL IXTAPALUCA

Al Instante staff - 0
Comunicado 101/2026 EN EDOMEX, PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURA BACHILLERATO NACIONAL PLANTEL IXTAPALUCA PARA OTORGAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN A MÁS DE MIL ESTUDIANTES * “Es...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV