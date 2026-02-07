Inteligencia Artificial No Reemplaza a Docentes

Tapachula, Chiapas; 6 de Febrero de 2026.- En la era digital, la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta esencial para la educación. La Dra. Gloria Amelia Gutú Moguel, investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), asegura que la integración de la IA en el proceso de enseñanza-aprendizaje no es solo una opción, sino una necesidad.

Esta tecnología está transformando la forma en que los estudiantes adquieren nuevas lenguas, al mismo tiempo que mantiene la figura del docente como un pilar fundamental del proceso educativo.



1 de 2

En su charla sobre la evolución del aprendizaje de idiomas, la líder del grupo de investigación Lengua, Tecnología Educativa e Intercultural de la UNACH, subraya que la digitalización ha permitido que los estudiantes aprendan de forma autónoma las cuatro habilidades lingüísticas hablar, escribir, leer y escuchar gracias a plataformas y aplicaciones que brindan retroalimentación en tiempo real.Esto fomenta la independencia del alumno, permitiéndole avanzar a su propio ritmo.Aunque la tecnología avanza rápidamente, la Dra. Gutú insiste en que el docente sigue siendo un actor clave en el proceso educativo.“En lugar de ser reemplazados, los maestros han asumido el papel de guías, curadores de contenido y facilitadores del aprendizaje.“Hoy en día, el desafío para el docente es saber elegir las aplicaciones más adecuadas para cada estudiante, manteniendo siempre presente que el idioma debe enseñarse en un contexto culturalmente relevante”, explica.Para ella, la capacitación continua es fundamental para que los maestros no se queden atrás frente a los avances tecnológicos que se renuevan constantemente.Uno de los principales obstáculos identificados por Gutú Moguel, en el ámbito educativo, es la falta de infraestructura, particularmente en las escuelas públicas.La escasez de acceso a internet y materiales educativos actualizados sigue siendo una barrera significativa. Sin embargo, la IA emerge como una aliada clave, ofreciendo a los docentes la posibilidad de crear materiales personalizados de forma rápida y efectiva, lo que permite una enseñanza más atractiva para los estudiantes de hoy.El dominio de tres competencias clave: el inglés, las matemáticas y la digitalización es, según la especialista, crucial para el éxito profesional en el siglo XXI.Estas habilidades no solo abren las puertas a oportunidades de becas y empleo internacional, sino que son la base para emprender en un mundo cada vez más digitalizado.En este sentido, la UNACH ha integrado nuevos materiales digitales en sus programas educativos, lo que facilita el acceso al aprendizaje y ofrece a los estudiantes herramientas poderosas para el desarrollo de estas competencias esenciales.Finalmente, hizo un llamado a la comunidad educativa, desde niños hasta adultos, a aprovechar las nuevas tecnologías disponibles. Los recursos digitales permiten un aprendizaje más accesible y flexible, por lo que es fundamental no quedarse atrás y aprovechar estas herramientas para avanzar en el camino hacia un futuro más competitivo. EL ORBE/Nelson Bautista