Instalan Consejo Consultivo Para Atención de Personas en Contexto de Movilidad Humana

Tapachula, Chiapas.- La Secretaría de la Frontera Sur, encabezada por María Amalia Toriello Elorza, llevó a cabo la instalación del Consejo Consultivo para la Atención de Personas en Contexto de Movilidad Humana del Estado de Chiapas, un órgano de carácter honorífico, consultivo y de asesoría, creado en términos de la Ley para la Atención y Protección de los Derechos de las Personas en Contexto de Movilidad Humana del Estado de Chiapas.

Durante dicha instalación, la secretaria Toriello Elorza explicó que este Consejo tiene como objeto fundamental asesorar, proponer y emitir opiniones técnicas a la Secretaría competente en la materia, con el propósito de fortalecer el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, programas y acciones dirigidas a la atención, protección, inclusión e integración de las personas en contexto de movilidad humana en la entidad.

El Consejo se concibe como un espacio plural y participativo que promueve la corresponsabilidad institucional y la articulación interinstitucional, integrando a representantes del sector público, la sociedad civil organizada, la academia, organismos internacionales y otros actores estratégicos vinculados a la movilidad humana.

Durante el acto el subsecretario de Movilidad Humana, Eduardo Antonio Castillejos Argüello, destacó la importancia de consolidar mecanismos de diálogo y coordinación que permitan una atención integral con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, atención a la niñez y especial cuidado de los grupos en situación de vulnerabilidad, reafirmando el compromiso institucional con una política pública sensible y eficaz.

Entre las funciones generales del Consejo destacan la emisión de recomendaciones y propuestas para la mejora de las políticas públicas en materia de movilidad humana; la coadyuvancia en la armonización de acciones interinstitucionales; la generación de estrategias integrales de atención; y su función como mecanismo permanente de consulta, diálogo y participación social, incorporando la experiencia técnica y territorial de sus integrantes.

Esta acción se enmarca en la visión del gobierno humanista que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, orientada a colocar en el centro de las políticas públicas la dignidad de las personas, el respeto a los derechos humanos y la atención integral a los fenómenos sociales que impactan a la entidad.

En el marco de la instalación del Consejo Consultivo, se destaca que su conformación atiende al principio de igualdad sustantiva, al contar con una participación equitativa de mujeres y hombres, garantizando una representación balanceada en los espacios de análisis, diálogo y toma de decisiones.

Asimismo, se reconoce la participación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) como integrante especializado, cuya experiencia y acompañamiento técnico fortalecen el abordaje integral de los temas vinculados con la niñez y adolescencia en contexto de movilidad humana, contribuyendo a que los trabajos del Consejo se desarrollen con un enfoque de derechos y atención prioritaria a este sector de la población.